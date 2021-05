Carnicerías sin stock: en medio del paro, los matarifes advirtieron que peligra el abastecimiento para los próximos días

Matarifes advierten que podría faltar carne en los próximos días, en medio del conflicto entre el campo y el Gobierno por el cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días (NA)

Los integrantes de la Cámara de Abastecedores y Matarifes de Argentina (Camya) hicieron un llamado al diálogo y a la reflexión al Gobierno y a todos sectores de la ganadería, para encontrar una salida al conflicto que se generó a partir de la decisión oficial de cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días y que derivó en un cese de comercialización de hacienda hasta este viernes.

En ese sentido, la Cámara señaló en un comunicado que se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar el abastecimiento en estas fechas, pero advirtieron que de acuerdo al relevamiento que han realizado “se empezará a ver los mostradores vacíos a partir de la semana que viene, porque no habrá mercadería que ofrecer”.

“A partir del lunes y martes, empieza a haber desabastecimiento producto del paro agropecuario. No queremos llegar a ese momento, pero calculamos que a partir del lunes empieza a haber faltantes” (Rafael)

En diálogo con este medio, el presidente de la Cámara, Leonardo Rafael, sostuvo que “hasta el sábado y domingo vamos a llegar con el stock para abastecer a las carnicerías y, a partir del lunes y martes, empieza a haber desabastecimiento producto del paro agropecuario. No queremos llegar a ese momento, pero calculamos que a partir del lunes empieza a haber faltantes”.

“Hay que entender que hay millones de Argentinos con necesidades y desde nuestra actividad no queremos que falte esa carne que tanto nos representa y nos convoca a sentarnos en una mesa y compartir. Son días muy difíciles para todos, están en juego miles de puestos de trabajo y necesidades imperiosas que satisfacer, que no nos gane la mezquindad y la especulación. Volvamos hacer de este país, una Patria grande, donde no falte trabajo ni carne”, expresó la entidad en un comunicado.

Abastecimiento y precios

La semana pasada los matarifes se reunieron con funcionarios del Gobierno, donde ofrecieron a Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, cumplir con la logística y distribución de la carne a los barrios donde hoy no llega a valores más baratos, especialmente para el consumidor más vulnerable que reside en el segundo y tercer cordón de Buenos Aires, y también en el Gran Santa Fe, Gran Rosario y en Mar del Plata.

Kulfas y otros funcionarios, la semana pasada en una reunión con la Mesa de las Carnes

En ese sentido, Rafael comentó que “se ofreció hacer un desarrollo de 200 a 300 carnicerías ubicadas en los lugares más postergados. A Paula Español (secretaria de Comercio) le gustó pero aún no tuvimos una respuesta oficial a la propuesta”.

“No hubo aumentos de la carne al mostrador. Pudo haber habido alguno que se sale de la generalidad, que haya especulado, pero no se pudieron traspasar los valores de la última suba”, agregó.

Ayer se publicó un informe realizado por Analytica Agricultura y Economía reflejó que las exportaciones no afectan los precios del mercado interno, sino todo lo contrario. “Un aumento del 1% del volumen de exportación generaría una disminución del 0,107%, 0,097% y 0,089% en los precios domésticos al consumidor del asado, vacío y lomo, respectivamente”, determinó el trabajo realizado por Serena Olivera y Marcelo Katogui a partir de un análisis econométrico, quienes además advirtieron que la situación actual de pandemia ya provocó un aumento en los precios del asado (0,17%), vacío (0,15%) y lomo (0,11%).

