Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy: “Para invertir se necesita acceso a divisas y saber que las reglas no van a cambiar”

Para el empresario Marcos Bulgheroni, CEO de la compañía energética Pan American Energy, Vaca Muerta está un un punto de inflexión y sigue siendo una “gran oportunidad” para la Argentina, tanto para cubrir la demanda interna como para exportar. Sin embargo, destacó que para que las empresas puedan realizar las grandes inversiones que se requieren se necesitan señales que generen confianza: “una clara percepción de que las reglas no van a cambiar y el acceso a las divisas”.

Bulgheroni participó este jueves del seminario virtual “Argentina: Oportunidades de inversión y reactivación económica”, organizado por el Council de las Americas. Si bien destacó que el reciente Plan Gas lanzado por el Gobierno genera un horizonte de confianza, también señaló la necesidad de la industria de poder acceder a dólares, especialmente porque una gran parte de las inversiones en el sector dependen de empresas extranjeras.

“ Necesitamos acceso a las divisas. Esto es muy importante. Las grandes inversiones que la industria necesita no van a poder venir del mercado doméstico , tienen que venir de afuera. Para convencer a los bancos y a las casas matrices de esas empresas necesitamos darles seguridad de que esos préstamos y dividendos van a poder ser pagados con divisas”, remarcó.

Con todo, el empresario se mostró optimista con el porvenir de la industria. En el caso de Vaca Muerta, detalló que luego de 10 años, las empresas conocen mejor cuáles son los lugares más productivos, la mejor forma de perforar y las mejores inversiones. “Hoy estamos en un punto de inflexión, una gran oportunidad. Dadas ciertas condiciones regulatorias y de precio, creemos que la producción de hidrocarburos, gas y petróleo, puede crecer drásticamente y llevar a la Argentina a ser exportador de petróleo y de gas”, auguró.

“Estoy convencido de que Vaca Muerta puede ser un gran motor de desarrollo para la Argentina. Vemos oportunidades en las exportaciones de crudo e industrialización de hidrocarburos”, agregó. Con todo, señaló que se requieren varias inversiones en infraestructura para incrementar la producción y acelerar las inversiones. “Podemos empezar a producir pero en algún momento nos vamos a encontrar con límites físicos”, dijo.

Entre la demanda de infraestructura destacó el proyecto de un tren para Vaca Muerta y obras que permitan la evacuación de la producción de gas. “En gas, si tomamos las reservas totales de gas potenciales de la Argentina y las comparamos con la demanda doméstica, las reservas de shale gas son seis veces más grandes que la demanda interna. Para poder desarrollar el potencial y la masa crítica del shale gas necesitamos la planta de gas licuado de GNL para viabilizar ese desarrollo a través de la venta al mercado asiático”, detalló.

Además, destacó que las inversiones del sector son siempre a largo plazo, no menos de 5 a 7 años, por eso requieren que los marcos regulatorios no cambien de un gobierno a otro. “Dólar que invertimos hoy en un pozo lo vamos a ver en los próximos siete años. Creemos que el marco de hoy es adecuado, si es que se mantiene y no se cambia”, agregó Bulgheroni.

También pidió que haya una mayor “eficiencia fiscal”, ya que las inversiones en petróleo y gas cayeron sustanciamiente en todo el mundo y Vaca Muerta compite con otros mercados. “La Argentina compite aun más con el mundo. En la medida que nuestro marco fiscal no sea competitivo con esos países, esos dólares no van a venir como inversión”, aseguró el empresario.

Antes de la charla con Bulgheroni, el secretario de Energía Darío Martínez —que también participó del evento virtual— dio su visión sobre la evolución del sector energético en el marco de la pandemia y la necesidad de un crecimiento económico sostenido, con estabilidad macroeconómica y fiscal para el desarrollo de la industria.

Entre los objetivos del Gobierno, señaló volver a generar confianza en la industria y dar la previsibilidad que en algún momento se perdió. También señaló la necesidad de fortalecer las inversiones en energías renovables.

“La producción de hidrocarburos tiene un horizonte muy importante; con la recuperación del precio internacional que entendemos que se van a mantener en los próximos años. Tenemos un esquema que ha llevado las retenciones a cero mientras se mantenga a menos de USD 60 el barril. Es un desafío poner a producir a Vaca Muerta con un grado de desarrollo mucho más importante que hasta ahora”, precisó.

Y destacó que el Plan Gas para a generar “inversiones importantes” y “un ahorro de divisas significativo”. Según proyectó, en cuatro años se van a producir unos 70.000 millones de m3 de gas, lo que va a permitir sustituir importaciones. Y frenar el declive de la producción, producto de la desinversión.

