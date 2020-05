Esta crisis es un shock fundamentalmente de oferta, con un impacto en la demanda de sectores afectados por el cierre. La estructura de consumo en estos meses cambió y no tiene lógica intentar preservar el status quo previo durante estos meses, sí asegurar un ingreso de subsistencia. En el sector privado, esta discusión encontró un cauce con acuerdos sectoriales que en promedio negociaron una reducción transitoria de la nómina salarial de los que no están activos del 25%. En el sector público ese debate no apareció. Sin esta flexibilidad, aumenta el bache fiscal a financiar no sólo en la Nación sino también en provincias y municipios donde la participación de los salarios en el Presupuesto es significativamente mayor que la del Tesoro Nacional .