- Se está emitiendo de manera muy generosa. Y eso no va a ser gratis en el futuro. No en mayo y junio, sí más adelante . Una cosa es tomar dos copas de vino, otra es dos botellas y otra es cinco botellas. No nos confundamos que porque estamos en cuarentena, entonces no sentimos el efecto del exceso del alcohol, porque cuando nos levantemos vamos a sentirnos mareados. Hay que dar la señal hacia delante de que se es consciente de que así no se puede seguir mucho tiempo. Parte de la tensión cambiaria que estamos viendo en el mercado informal es esta falta de perspectiva, no ser claros para decir que es algo transitorio. Es la distinción de lo transitorio y lo permanente. Porque si no convalidamos cualquier precio del blue. Entonces, primer punto: dar una señal ahí. Sobre qué haría yo, no quiero darle consejos a nadie, no estoy ahí y siempre las cosas de afuera se ven mucho más fácil que de adentro. Lo puedo decir por experiencia propia . Pero un programa razonable podría hilvanar al menos tres eslabones. Primero, no caer en default la semana que viene. Segundo, dar estas señales en el mediano plazo de consistencia, prudencia monetaria y fiscal. Y el tercero, pero para que ocurra tienen que haber ocurrido los dos primeros, es poder realmente hacer una curva en pesos o emitir deuda en pesos para que el Central no tenga que seguir emitiendo los vencimientos de deuda que hay en pesos hacia adelante y rescatar parte de lo emitido ahora. Si no ocurren los dos primeros el tercero va a ser muy difícil.