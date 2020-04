Los títulos más largos, no defaulteados y que inciden en el riesgo país, aumentaron hasta 6,28% como fue el caso del Discount con ley neoyorquina que puede quedar al margen de la reperfilación porque su capital vence a partir de 2024, aunque si no hay acuerdo y no se pagan los intereses durante este período, caerán en default. No hay que olvidar que estos títulos nacieron en 2005 para cancelar el default anterior y un doble default sería una cruz para la Argentina.