Hoy no sabemos cuáles son los planes económicos de la oposición, tampoco de Cambiemos. Además, la coalición gobernante está en un proceso, presionado por la crisis económica, y con vistas a las elecciones, de transformación de su composición, con versiones de nuevas conversaciones entre el PRO y el radicalismo; más versiones de posible ampliación, que se traduce en el programa de 10 puntos que son muy generales, pero que a su vez están abiertos a negociaciones que no sabemos en qué van a terminar. Entonces, no veo un plan económico de mediano plazo de estabilización, transformaciones; y crecimiento. No ha dicho nada la oposición, no ha dicho nada el Gobierno, aunque está cambiando algo, quizás marginalmente su composición; no dice si va a hacer algo nuevo de acá a las elecciones; y tampoco después. Como han dicho muchos periodistas, estas son unas elecciones sin discusión de ideas, y el macrismo va con decisiones que pueden ser válidas pero sin expresar un plan económico con bases sólidas.