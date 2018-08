"Se están licuando todos los problemas macroeconómicos que tenía el Gobierno de la peor forma, al no resolverse con un ajuste programado. Así, la recesión va a ser más profunda y no sabemos dónde hacemos pie. Tienen que relanzar todo, porque la licuación está llegando a la política. Es que no podés licuar controladamente", puntualizó Amílcar Collante, economista de CeSur (Centro de Estudios Económicos del Sur).