Analizar el mercado de trabajo en la Argentina no es habitualmente una tarea sencilla, porque no se trata de un mercado maduro. Es un sistema que muestra alta volatilidad, más del lado de la oferta que de la demanda de personal por parte de las empresas y del sector público en su conjunto, dado que no sólo se nutre del crecimiento vegetativo de la población nacional: también se alimenta de las corrientes migratorias, en particular de países vecinos, según sea el ciclo de los negocios.