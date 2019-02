Elizabeth llora cuando habla de su mamá: hace cinco años que no la ve. "Nunca he dejado de extrañarla", dice. Tres veces solicitó el visado para viajar a Canadá a visitarla, las tres veces se lo negaron. Allá también vive su hermano: a él no lo ve hace 8 años. La desespera que su mamá no conozca a su hijo pero le cambia la expresión cuando volvemos a hablar de los instrumentos.