La lección de un árbitro de fútbol infantil a los padres en España que terminó con aplausos y se hizo viral

La lección de un árbitro español de fútbol infantil

En el fútbol infantil a menudo se registran escenas que son para repudiar. Agresiones entre niños, intervención de padres e insultos contra las autoridades de turno. Sin embargo, no todo está perdido: un árbitro dio una verdadera lección y enseñanza en la previa a un partido hacia los padres, que lo terminaron aplaudiendo después de escucharlo. Ocurrió en España, pero dio la vuelta al mundo por su viralización en las redes sociales.

El juez, que se acercó hasta el sector donde estaban los padres, les agradeció a todos de antemano por escucharlo y dio a conocer el protocolo vigente: “Creo que ya lo conocemos. En la primera falta de respeto, paramos. A la segunda, se suspende. Llevo años y años sin falta de respeto ni nada. No se puede dar instrucciones, eso lo consideramos como falta de respeto. Los niños juegan tranquilamente, pero no se les dice lo que tienen que hacer. Se lo dicen los entrenadores, si tienen que decirlo y, si no, ya está”.

Luego del preámbulo, el colegiado repasó una anécdota reciente: “Quiero contar una cosa que me pasó hace un par de semanas en un partido de niños más pequeños y refleja el espíritu de lo que yo creo que debe ser el deporte y lo que debemos fomentar en ellos. Creo que me van a dar la razón. Yo estaba detrás de dos chiquitos pequeños, que estaban juntos, tenían las piernas muy juntas. Una de las piernas golpea la pelota y no tenía idea de quién era. Ahí hay dos opciones: o señalas meta o córner al azar, o haces lo que yo creo que tiene que ser el deporte”.

En el pico de atención de los padres, el referí remató: “Los junté a los críos y les pregunté en quién había dado la pelota porque yo no lo sabía. Uno dijo ‘él’, el otro dijo ‘yo’. Y yo dije ‘córner’. Los tomé, los puse en mis hombros y les hice un gesto de cariño. Ellos estaban contentos porque el deporte tiene que ser eso, pero cumplen años y parece que el deporte es engañar, es ganar de cualquier manera. Competir es fantástico, está muy bien, pero implica unos valores, un respeto, un sentido de la justicia y de la honestidad. Y ellos tienen que crecer con eso”.

Y concluyó con su discurso: “Tenemos que hacer un esfuerzo todos de que del deporte se lleven eso y que cada uno llegue adonde tiene que llegar y ya está, pero con unos valores firmes, disfrutando del deporte. Yo vengo para eso. Vengo para verlos a ustedes (los padres) animar, animar y animar, para crear un buen ambiente y que ellos disfruten mucho. Ese es el espíritu y que tenemos que insistir mucho para contagiar eso en todas partes, ¿vale? Muchas gracias a todos”.

Como respuesta, no hubo palabras, solo aplausos. Y a partir de allí los chicos se ubicaron en cancha para alistarse y que la pelota ruede. En las redes sociales, también hubo elogios para el árbitro: “Me parece perfecto. Fuera bromas poco se habla de esto eh. Debería de ser asi todos los partidos, para que los niños aprendan”; “Palabras mágicas, un aplauso enorme”; y “Un diez para este señor” fueron algunos de los elogios.