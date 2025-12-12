Deportes

El sugestivo posteo de Prestianni en medio de los rumores que lo acercan a River Plate: “Lo mejor está por venir”

El volante ofensivo del Benfica mandó un mensaje en las redes sociales y enalteció las especulaciones sobre una hipotética llegada al Millonario

El llamativo posteo de Prestianni
El llamativo posteo de Prestianni en sus redes sociales personales (@gianlucaa_11)

La dirigencia de River Plate intensificó las gestiones para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada, con el objetivo de cerrar incorporaciones antes del regreso a los entrenamientos el 20 de diciembre. Uno de los nombres apuntados en el mercado de pases y por el que ya elevó una oferta formal es Gianluca Prestianni, volante ofensivo del Benfica de Portugal y que es una de las grandes proyecciones de la selección argentina. En medio de las negociaciones, el futbolista de 19 años lanzó un sugerente posteo en sus redes sociales que enalteció los rumores que indicaban que ve con buenos ojos regresar al país.

En su cuenta de Instagram personal, el jugador surgido en Vélez Sarsfield publicó una serie de fotos en el entrenamiento del Benfica. Pese a que no agregó ningún texto en la descripción del posteo, utilizó la última de las cinco imágenes publicadas para dejar un mensaje.

“Recuerda siempre la situación actual, no es tu destino final. Lo mejor está por venir”, es el mensaje que publicó Prestianni en una de las imágenes. Lo llamativo, además, es que la última frase se destaca por encima del resto. Esto sucedió al mismo tiempo que desde su entorno manifestaran el interés en regresar a la Argentina para relanzar su carrera, dado que en el actual semestre solo disputó 16 partidos, con apenas dos titularidades, dos goles y dos asistencias bajo la dirección de José Mourinho.

La publicación de Prestianni que
La publicación de Prestianni que llamó la atención de los hinchas de River (@gianlucaa_11)

En medio de este contexto, River presentó una oferta formal al Benfica por Gianluca Prestianni. La propuesta consistiría en un préstamo por un año con un cargo de USD 800.000 y una opción de compra del 50% del pase por USD 4 millones, con la posibilidad de adquirir la totalidad de la ficha en dos cuotas adicionales de USD 2 millones cada una, lo que elevaría la operación a USD 8 millones por el pase completo.

Sin embargo, el Benfica preferiría que el futbolista continúe en Europa, ya sea mediante una cesión a otro club o una venta por una cifra superior a la ofertada por el Millonario, considerando que la entidad portuguesa adquirió al jugador a comienzos de 2024 por poco más de USD 10 millones y busca recuperar esa inversión.

La situación de Prestianni se presenta como una alternativa relevante para el plantel de Marcelo Gallardo, especialmente tras las dificultades para concretar el retorno de Claudio Echeverri. El joven extremo, surgido de Vélez, alterna titularidad y suplencia en el Benfica y fue uno de los futbolistas más destacados de la selección argentina en el último Mundial Sub 20, lo que incrementa su proyección y atractivo para el club de Núñez. La intención de River es lograr una cesión con opción de compra, modalidad que responde a la nueva estrategia de negociaciones impulsada por el flamante presidente Stefano di Carlo.

Gianluca Prestianni fue una de
Gianluca Prestianni fue una de las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial Sub 20 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En paralelo, River avanza en otras negociaciones para reforzar distintas líneas del equipo. El club está trabajando en cerrar la llegada de Fausto Vera, mediocampista del Atlético Mineiro, y aguarda la respuesta del Bournemouth por la cesión de Julio Soler, joven lateral izquierdo que integra las juveniles de la selección argentina.

Además, inició gestiones por Tadeo Allende, delantero que viene de una temporada sobresaliente en la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami, donde marcó 24 goles y se posicionó como el quinto máximo goleador histórico de la franquicia. No obstante, su pase pertenece al Celta de Vigo y es pretendido por el club estadounidense, que busca retenerlo mediante una compra definitiva. River, por su parte, intenta seducirlo con una propuesta de préstamo con cargo y opción de compra.

En tanto, la dirigencia también prioriza la contratación de un mediocampista, siendo Santiago Ascacibar el principal apuntado. El futbolista, referente de Estudiantes de La Plata y con contrato vigente hasta diciembre de 2026, podría analizar una salida si su equipo no logra consagrarse campeón en la final del Torneo Clausura ante Racing.

