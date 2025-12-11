Deportes

“Ya estaba harto”: la impensada confesión de Ángel Correa sobre su salida del Atlético de Madrid

El argentino, que ahora juega en Tigres de México, dio detalles del momento en el que decidió dejar el Colchonero. “La estaba pasando mal”, sostuvo

Ángel Correa explicó su salida
Ángel Correa explicó su salida del Atlético Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

A pocas horas de disputar la final del Torneo Apertura de la Liga MX con Tigres, el delantero argentino Ángel Correa compartió detalles sobre el difícil periodo que atravesó en el Atlético de Madrid antes de su salida, y cómo ese proceso impactó tanto en su vida profesional como personal.

En diálogo con el medio mexicano TUDN, Correa confesó que su deseo de cambiar de aires se intensificó en los últimos meses en el club español, al punto de afectar su bienestar emocional y familiar.

En ese contexto, el futbolista relató que la decisión de dejar el Colchonero no fue sencilla, especialmente por el impacto en su entorno más cercano. “Principalmente, yo ya estaba harto. Ya la estaba pasando mal ahí en el Atlético, ya de muchos años. Necesitaba un cambio para mi cabeza. Principalmente con mi mujer y mis hijas. La que más me costó mi hija más grande, que tiene 10 años, para que entendiera esta situación. Y bueno, creo que primero lo charlé con ellas, para explicarles que necesitaba un cambio en mi vida, en mi trabajo”, expresó el volante con pasado en San Lorenzo, de 30 años.

Desde su llegada a Tigres
Desde su llegada a Tigres a mediados de este año, Correa jugó 25 partidos y marcó 14 goles (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El palmarés de Correa con el Atlético de Madrid incluye una Liga, una Europa League (2017/18) y una Supercopa de Europa (2018). Estos logros a nivel clubes se suman a los títulos internacionales que obtuvo con la selección argentina: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022. Vale recordar que, bajo la tutela de Diego Simeone, Angelito se convirtió en el “jugador N° 12″ del Atlético. Muchas veces suplente, el Cholo lo utilizaba como revulsuvi en los segundos tiempos, pero eso generó que no contara con los minutos que deseaba en el campo de juego.

El fantasista destacó el apoyo de su familia en este proceso y afirmó: “Ellas lo entendieron y me acompañaron como me acompañan hasta ahora, y se hizo todo más fácil. Después empecé a hablar con el club y ahí empezamos a caminar”.

Desde su llegada a Tigres a mediados de este año, Correa ha disputado 25 partidos y ha marcado 14 goles, consolidándose como una de las figuras del equipo mexicano. El propio jugador reconoció que no tenía un conocimiento profundo de la liga antes de su arribo, pero que su deseo de sumarse al club de Monterrey creció en sus últimos meses en España. “Esta liga no la tenía tan vista, te soy sincero, pero si había algo que deseaba en los últimos meses que estaba en el Atlético, era venir a Tigres. Vivir todo esto que estoy viviendo ahora, lo estaba deseando mucho”, declaró el argentino a TUDN.

En esa misma línea, Correa también valoró el nivel competitivo del fútbol mexicano, señalando: “Cuando empecé a jugar me di cuenta y me doy cuenta que es una liga muy competitiva, que tiene grandes equipos. Que se preparan muy bien y que son todos los partidos muy complicados, la verdad”.

En la antesala de su primera final en México, el atacante se refirió a sus posibilidades de integrar la selección argentina en el Mundial 2026. Aunque admitió que aún no ha conversado con el entrenador Lionel Scaloni, consideró: “Seguramente está viendo opciones para la próxima Copa del Mundo, en estos momentos tiene mucho trabajo”.

Además, Correa manifestó su ilusión de volver a representar a la albiceleste, como lo hizo en Qatar 2022, y sostuvo: “Soy consciente de que hago bien mi trabajo en el equipo, puedo tener chances, hay mucha calidad en la selección argentina y será una decisión de Scaloni”.

Tigres jugará el partido de ida de la final del Apertura de la Liga MX este jueves frente al Toluca, en condición de local. La vuelta, en tanto, tendrá lugar el domingo en el estadio Nemesio Diez.

