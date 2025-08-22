Deportes

Müller contó por qué ahora considera que Messi es el mejor futbolista de la historia por delante de Crisitano Ronaldo

El alemán, flamante refuerzo de los Vancouver Whitecaps, dio su punto de vista sobre quién es el GOAT del fútbol

Guardar
Muller explicó por qué cambió de opinión sobre quién es el GOAT entre Cristiano Ronaldo y Messi

La llegada de Thomas Müller a la MLS como refuerzo del Vancouver Whitecaps ha puesto nuevamente en agenda el clásico debate sobre la supremacía futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El mediocampista alemán, campeón del mundo en 2014 con su selección y figura del Bayern Munich durante más de una década, compartió su reflexión sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos y reconoció que su visión cambió con el paso de los años y ciertos logros decisivos.

Durante una entrevista concedida a la propia Major League Soccer (MLS), Müller recordó los numerosos cruces que disputó frente a ambos astros en las principales competiciones de Europa, ya sea en duelos vibrantes entre el Bayern y el Barcelona de Messi, o encuentros contra los equipos en los que actuó Cristiano Ronaldo. “Siempre tenemos esta discusión entre Cristiano y Messi, pero los dos son increíbles. Sí, pero Messi era un poco más, más elegante”, confesó el jugador, que comparte ahora liga con el capitán de Inter Miami.

El experimentado volante reconoció que durante la primera etapa de su carrera, su predilección por el delantero portugués era clara: “Creo que en mis primeros diez años como jugador profesional, siempre me decantaba por Cristiano si se planteaba el debate sobre quién era el mejor de todos los tiempos”, expresó Müller en la entrevista, dando cuenta de cómo lo impresionaban la potencia, el físico y la regularidad del goleador luso.

Sin embargo, la evolución de su perspectiva llegó con el paso del tiempo y una mayor valoración de la estética del juego. “Pero ahora soy un poco mayor, un poco más romántico. Y me decanto más por el estilo que solo por el rendimiento, la ética de trabajo, etc. Y después de que Messi ganara el Mundial con Argentina, me decanto por él”, explicó el alemán, argumentando cómo la conquista del Mundial de Qatar 2022 terminó de inclinar la balanza a favor de Lionel Messi en un duelo que dividió durante años al universo futbolero.

Müller profundizó en sus recuerdos y en la serie de enfrentamientos entre sus equipos y el astro argentino. La historia entre Bayern Munich y Barcelona en Champions League presenta varios capítulos impactantes, con victorias resonantes de los alemanes y algunas derrotas que marcaron su carrera. “Me fue bien en varias ocasiones, pero también sufrimos grandes derrotas contra el Barcelona. Para ser honesto, Messi para mí es el mejor futbolista que ha tenido este juego”, manifestó Müller al respecto, remarcando la admiración que le suscita el rosarino incluso después de algunos duelos muy recordados como la goleada 8-2 en Lisboa en 2020.

Pese a este recuerdo, el historial pone al teutón por encima, ya que ganó en siete de las 10 veces que se enfrentó a la Pulga, tanto a nivel clubes como selecciones. Entre las caídas más dolorosas para el rosarino aparece la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde los germanos ganaron 1 a 0 en la prórroga gracias a un tanto de Mario Götze.

Más allá del reconocimiento, el ex capitán del Bayern dejó espacio para la competitividad y el humor. Al cierre de su testimonio para la MLS, le dirigió un guiño a Messi de cara a un posible reencuentro en la liga estadounidense: “Así que te cazaré de nuevo”, lanzó Müller entre risas, en referencia a los próximos cruces entre Vancouver Whitecaps e Inter Miami, donde se encontrará con el argentino en los campos de la MLS.

Aunque no figura ningún encuentro oficial entre ambas instituciones en lo que resta de la temporada regular de la Major League Soccer, Inter Miami y Vancouver Whitecaps podrían verse las caras en los playoffs, ya que ambos estarían consiguiendo su pasaje a la siguiente ronda. Las Garzas figuran en el quinto lugar de la Conferencia Este, mientras que la franquicia canadiense ocupa el tercer lugar de la Conferencia Oeste. Los dirigidos por Javier Mascherano, además, clasificaron a las semifinales de la Leagues Cup (el 27 de agosto se enfrentarán a su clásico rival: Orlando City).

Temas Relacionados

Thomas MüllerLionel MessiCristiano RonaldoInter MiamiVancouver WhitecapsMLS

Últimas Noticias

Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: los elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

La cuenta oficial de Instagram de la Máxima destacó el trabajo que está realizando el piloto argentino en Alpine

Contundente respaldo de la Fórmula

La decisión que tomaría Xabi Alonso con Franco Mastantuono para el próximo partido: el video que emocionó a los fanáticos del Real Madrid

La presentación del argentino enamoró a los aficionados de la Casa Blanca y podría ser de la partida el domingo en su visita a la casa del Real Oviedo

La decisión que tomaría Xabi

Arranca la fecha 6 del Torneo Clausura con Barracas-Defensa y Tigre-Independiente Rivadavia: hora, TV y posibles formaciones

El Guapo recibirá al Halcón desde las 15:30. Más tarde, desde las 20:00, el Matador chocará contra la Lepra mendocina

Arranca la fecha 6 del

Los motivos del pedido de clausura al estadio de Independiente: “No están dadas las condiciones preventivas ante un desborde”

El fiscal Mariano Zitto, de la UFI N°4 de Avellaneda, alegó falencias en la seguridad tras los violentos hechos ocurridos el miércoles. Sugirió que el próximo partido se juegue a puertas cerradas o en otra cancha. La solicitud la tiene que resolver un juez

Los motivos del pedido de

Marcelo Moretti habló por primera vez y aseguró que durante su licencia siguió gestionando el fútbol profesional de San Lorenzo

El dirigente, que intenta volver a asumir la presidencia en el Ciclón, brindó una entrevista a Infobae. Dijo que siguió tomando decisiones mientras estuvo afuera, les pidió perdón a los hinchas y se expresó sobre una posible acefalía

Marcelo Moretti habló por primera
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los misterios del cerebro: el

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

Té de lavanda, aliado natural contra la ansiedad y el insomnio

Mercados: suben las acciones y los bonos mientras se sostienen las tasas altas

El Gobierno adjudicará espectro exclusivo a redes privadas 5G para minería, energía y agroindustria

Quién es “El Viejo” González, el narco preso detrás de las amenazas al gobierno de Santa Fe que ordenó balear un micro de agentes penitenciarios

INFOBAE AMÉRICA
Los misterios del cerebro: el

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

Amaranto: propiedades, beneficios para la salud y cómo consumirlo

Bolivia: dos partidos históricos perderán su sigla y el MAS se salva por menos de 8 mil votos

El ascenso del nihilismo de derecha

Santiago Peña firmó el decreto que declara grupo terrorista al Cartel de los Soles de Maduro

TELESHOW
Ana Garibaldi recordó el paso

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez