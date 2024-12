Lo que no se vio de la final de la Libertadores: del furor de los hinchas brasileños a la alegría de los jugadores de Botafogo tras el título

Fanáticos de Botafogo y Mineiro en el Monumental

Botafogo se coronó como el ganador de la Copa Libertadores tras imponerse por 3 a 1 sobre Atlético Mineiro. Al mismo tiempo, también lo hizo en las tribunas de un Más Monumental que se vistió de gala para acoger la gran final. Una marea de hinchas brasileños invadió Buenos Aires y la gente del Fogão se destacó por hacerlo en mayor cantidad y fue clave para darle un plus a un equipo que jugó todo el partido con 10 futbolistas, pero que pudo quedarse con la gloria eterna.

El cuadro de Río de Janeiro arrasó en las entradas disponibles y no dejó ni una butaca libre en las tribunas Centenario. La misma calle que estaba repleta de micros que viajaron más de 40 horas para arribar a Núñez. De hecho, un hincha del Galo le comentó a Infobae que tardó más de 36 horas de viaje en auto.

Por su parte, los fanáticos de Atlético Mineiro también se hicieron sentir en la previa del encuentro. Al grito de “¡Viva el Galo, a ganar la Libertadores!”, recorrieron la zona cerca al Monumental con una euforia que terminó en tristeza por la derrota. Un hincha del equipo dirigido por Gabriel Milito se mostró contento por sus días en Argentina. “Muy feliz, muy bien recibido por los argentinos. Feliz de estar en Buenos Aires. Y vamos a llevarnos el título cont el Botafogo”, le dijo un fanático del Galo a Infobae antes del comienzo del juego. Incluso, se animó a confirmar que “Messi, el mejor del mundo. Maradona, el tercero mejor después de Pelé”.

Ya dentro del estadio, el cual estuvo repletoo una hora antes inicio del partido, se vivióo una auténtica fiesta al mejor estilo brasileño. No solo por el show organizado por la Conmebol, sino por el griterío de los hinchas, que se turnaron para cantar en una competencia por quién lo hacía con mayor fervor. En esa contienda, los hinchas de Botafogo hicieron valer la superioridad de su público. Además, presentaron un mosaico con papeles y banderas para el recibimiento a los jugadores,

Una vez que Botafogo logró el título, n las tribunas no fue el único lugar dondese festejó, ya que los futbolistas quedaron desparramados en el terreno de juego en una imagen que se volvió icónica para los dirigidos por Artur Jorge. Después de múltiples abrazos y miradas cómplices con sus fanáticos, se vivió una situación particular en el sector de la cancha donde transcurrían los festejos. Como es una costumbre en el fútbol, Cuiabano intentó cortar un pedazo de red para llevarsela como recuerdo. ¿Qué sucedió? Varios miembros de Conmebol y de la seguridad se lo impidieron al jugador, en una discusión que hasta tuvo algunos empujones de ambas partes. Frente a este escenario, el personal del estadio sacó se llevó el arco de manera inmediata.

El agradecimiento de Romero y Savarino al público de Botafogo

Posteriormente a las celebraciones en el vestuario, los futbolistas de Botafogo convirtieron a la zona mixta en una fiesta antes de subirse al micro. Uno de los que más miradas se llevó no fue ningún futbolista, sino que fue el hijo del arquero John: el pequeño recorrió el lugar con los guantes de su padre, en una tierna imagen por la diferencia de tamaño entre sus manos y el obsequio de su papá.

“Nuestra fanaticada hoy estuvo 20 puntos. No solo aquí, lo demuestra en nuestro estadio y en otras ciudades. Donde hemos ido, el apoyo ha sido incondicional y fueron claves para que nosotros podamos mantener el ánimo, a pesar de que teníamos 10 jugadores, y ganar este torneo tan importante”, subrayó Jefferson Severino. Al mismo tiempo, otro que habló respecto a los hinchas fue Óscar Romero: “Sinceramente, no me sorprendió, porque a lo largo del torneo los hinchas de Botafogo demostraron que querían ganar la Libertadores. Sabíamos que hoy, que por más que sea en otro país, iban a venir muchos hinchas a apoyarnos”.

Por su parte, otro que se llevó todos los elogios fue Thiago Almada, que mientras estaba dando las entrevistas, sus compañeros interrumpieron para halagar al chico argentino. “Thiaguito huele a título. Una Libertadores y un Mundial”, bromeaban los nuevos campeones del continente. La Copa se retiró del Monumental en brazos del capitán del Botafogo, Marlon Freitas, que custodió el primer título de esta magnitud para el Fogao. Equipo que se consagró campeón de la gloria eterna en el campo de juego y que también se ganó el premio en las tribunas.

El hijo de John, el arquero de Botafogo, en medio de la zona mixta y con los guantes de su papá