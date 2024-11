El inesperado dardo de una ex figura de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: “Se estrelló dos veces”

En un año, Franco Colapinto pasó de correr en Fórmula 3, a ganar en Fórmula 2 y debutar en la Fórmula 1, donde demostró ser una de las figuras emergentes más importantes. Sin lugar confirmado como titular en Williams en 2025, siguen las negociaciones para conseguir un lugar en otro equipo al menos por una temporada. El piloto de 21 años está en boca de todos y quien habló sobre él en las últimas horas fue el colombiano Juan Pablo Montoya, quien también corrió en el histórico equipo inglés.

El ex piloto de 49 años analizó el presente de su ex escudería y al, ser consultado sobre Franco, fue tajante. “Williams la tiene horrible, destruyeron tres autos”, respondió en una entrevista con AS Colombia, en referencia a los choques de Alex Albon en la clasificación dominical en la última fecha corrida en San Pablo, además del despiste e impacto de Colapinto en la clasificación y en la carrera.

“Colapinto se estrelló dos veces. Sé que los errores pueden pasar, pero ahorita Colapinto está en el amor de todo el mundo, pero se estrelló detrás del Pace Car (Safety Car)”, disparó contra el ex competidor de su hijo Sebastián en la Fórmula 3.

Franco desertó en la vuelta 32 de una competencia caótica bajo la lluvia, condición en la que nunca había corrido en la Máxima. Sobre el impacto que lo dejó afuera al bonaerense, Montoya opinó que “probablemente lo que estaba haciendo Colapinto es que quiso alcanzar el paquete (el pelotón) cuando ya no estaba el Safety Car (Auto de Seguridad). Y una de las cosas que pasan hoy es que las llantas intermedias ya no tienen tanta temperatura, ni las slicks (gomas para piso seco)”.

Franco Colapinto terminó siete de sus ocho competencias disputadas, sumando las dos Sprint, y ya sumó puntos (@WilliamsRacing)

El colombiano continuó con su reflexión y explicó: “Como estaba lloviendo duro, pisó un poco de un charco y cualquier cosa por exceso en lluvia con las llantas sin temperatura... Ese es el problema cuando los autos tienen tanta potencia y tienen tanto grip (adherencia en pista) que uno está bien, y de pronto, en un segundo, ya no lo estás, no es un poquito”.

Luego de ser campeón del CART (actual IndyCar) en 2000, Montoya debutó en la Máxima en 2001, también con Williams, en ese momento motorizado por BMW. En su tercera carrera, sorprendió al mundo con un sobrepaso exigido a Michael Schumacher, por entonces el hombre a batir con su Ferrari. Fue al llegar a la “S” de Senna, la primera curva del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en Brasil. El colombiano corrió 94 Grandes Premios, logró 7 victorias, 4 con Williams y 3 con McLaren, escudería en la que corrió hasta 2006. Luego se retiró de la categoría.

Colapinto disputó seis fechas de la presente temporada y pudo terminar siete de las ocho competencias que disputó, sumando las dos Sprint de Austin y San Pablo. Sumó puntos en su segunda carrera al ser octavo en Azerbaiyán. Se lució con una largada brillante en Singapur en la que saltó del 12º puesto al noveno. Y sumó otra unidad en Austin al completar el top diez.

Mientras busca un lugar para 2025 entre los dos equipos de Red Bull (el principal y Racing Bulls) y Alpine, se sigue preparando para la próxima fecha, que será el 23 de noviembre en Las Vegas, en un trazado urbano de dicha ciudad en Nevada. Al igual que en Singapur, Franco Colapinto volverá a desafiarse en una competencia nocturna.