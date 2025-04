¿Raúl Ruidíaz tiene las puertas cerradas en Universitario? Jean Ferrari explicó la situación: “Me dijo ‘dejémoslo ahí nomás’”

El administrador de la 'U' compartió su versión sobre la no contratación del experimentado delantero tanto para el centenario como para la presente temporada. (Video: Cancheros TV)

El fichaje frustrado de Raúl Ruidíaz por Universitario de Deportes sigue siendo un tema de conversación constante. En medio de las críticas contra la directiva del club por no llegar a contratar a la ‘Pulga’, Jean Ferrari decidió compartir su versión extendida de los hechos y dejó abierta la posibilidad de que el atacante pueda concretar su retorno en el futuro cercano.

En una entrevista en el podcast ’Qué Tal Cancha’ de Cancheros TV, el administrador de la ‘U’ habló sobre el fracasado intento de fichar a Ruidíaz durante la época del centenario de la institución. De hecho, aclaró que se hicieron todos los esfuerzos para que el experimentado delantero vuelva a su casa en el 2024 y se marche del Seattle Sounders, pero por diversas razones la negociación no prosperó.

“El fútbol está lleno de momentos y con él se presentó el momento para poder traerlo. Yo conseguí el sponsor para poder traerlo y las condiciones para ficharlo eran complejas, pero así y todo queríamos concretarlo, porque estábamos en época del centenario. Valera estaba suspendido. Todo se daba para poder traerlo, pero en la negociación... Nosotros llegamos hasta donde pudimos y lo que él me dijo al final fue ‘mira, acá los más probable es que yo renuevo, así que mejor dejémoslo ahí nomás’. Las historias siempre tienen que ser completas, no a medias.

Ruidíaz optó por seguir jugando en el Seattle Sounders hasta finales de la temporada pasada. Ya a inicios de año, el delantero quedó como agente libre y se ofreció a Universitario como carta de ataque; no obstante, las cosas cambiaron y la directiva de los ‘merengues’ no llegó a un acuerdo con la ‘Pulga’. Al respecto, Ferrari indicó que la propuesta económica para el jugador no se ajustaba a lo presupuestado para la campaña.

Raúl Ruidíaz fue titular en su debut con Atlético Grau con Alianza Universidad por la Liga 1 2025

“La prioridad lo tenían los bicampeones, se hizo todo el esfuerzo dentro del presupuesto para renovar a los bicampeones. El monto con Ruidíaz no cuadraba a lo que nosotros teníamos planificado. La cantidad de tiempo que planteamos tampoco coincidía con lo que él quería. Entonces se descartó. Esto es un tema netamente de negociación y cuando el momento ya no se presentó, listo, ya, así es esto”, apuntó.

“Cuando él se trata de comunicar con Manuel (Barreto) y yo ya no estaba en la ecuación, estaba con el equipo acá y ya no tenía el espacio. Soy muy estructurado para defender mi flujo y estado financiero y no cometer los errores que han cometido otros para seguir perforando la caja. Sabiendo que hay plan de viabilidad y todas las cosas que se deben pagar, ¿dónde encaja?“, sentenció.

¿Ruidíaz tiene las puertas cerradas en Universitario?

Tras dar un contexto de lo sucedido en todo este tiempo, Jean Ferrari respondió a la pregunta de la posibilidad de que Raúl Ruidíaz pueda volver al equipo de sus amores. Aunque por el momento el retorno de la ‘Pulga’ ha quedado descartado, el administrador de Universitario no niega que pueda abrirse una nueva negociación con el jugador en el futuro, aunque con algunas condiciones.

“Hay opción de que regrese, pero hay que verlo. Va a cumplir 35 años, va a estar en el medio local, el seguimiento lo haremos y cuando estemos seguros que él puede funcionar, se le hará una propuesta y él dirá si viene o no. Aquí no se cierra ni una puerta, las puertas siempre van a estar abiertas para los futbolistas que quieran estar. La posibilidad de que Ruidíaz venga va a estar siempre en función al rendimiento”, dijo.

Tras no lograr su retorno a la ‘U’, Raúl Ruidíaz eligió continuar su carrera en el Atlético Grau, que tiene a Ángel Comizzo como DT. Con el equipo piurano, el experimentado atacante debutó el pasado jueves en la fecha 9 del Torneo Apertura 2025 contra Alianza Universidad de Huánuco