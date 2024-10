Mike Tyson redobló la exorbitante apuesta de Jake Paul en la previa del combate y lanzó una fuerte advertencia

La exorbitante apuesta Jake Paul a Mike Tyson para la pelea

El mundo del boxeo se prepara para un evento que promete ser uno de los más comentados del año. El próximo 15 de noviembre, el legendario Mike Tyson y el multifacético Jake Paul se enfrentarán en el AT&T Arena de Arlington, Texas, ante una multitud que podría alcanzar los 90.000 espectadores. Este combate ha generado una gran expectativa, no solo por el regreso de Iron Mike al ring, sino también por la controversia que rodea a ambos peleadores.

A principios de este mes, el youtuber estadounidense le ofreció al ex campeón de los pesados una asombrosa suma de dinero en caso de llegar al cuarto asalto de su combate. En un video subido a Tik Tok se lo ve a Paul recostado mientras apila varios fajos de dólares sobre su barriga: “Mikey, Mikey, si puedes durar más de cuatro asaltos conmigo, te daré 5 millones de dólares extra”, dijo el joven retador. “Pero, si no lo logras, entonces tienes que tatuarte que amas a Jake Paul. ¿Trato o no trato?”, finalizó.

Cuando parecía que el célebre boxeador de 58 años iba a hacer caso omiso de la apuesta, Tyson salió a redoblarla en el medio USA TODAY Sports: “Debería ofrecer más”. Cuando se le preguntó cuánto dinero pretendía, Iron Mike respondió: “Dile que probablemente unos 20 (millones)”. Cuatro veces más del número que había ofrecido Jake Paul y agregando una dosis extra más de picante a la apuesta.

Días atrás, en diálogo con Sports Illustrated, la estrella de internet palpitó el combate y dio muestras de su confianza: “Creo que lo noqueo o lo dejo fuera de combate en el cuarto o quinto round”. Y agregó luego: “Una pelea profesional significa guerra y no me la tomo a la ligera. Puedes salir seriamente herido o lesionado allí. Así que, si no estás allí para ir a la guerra, entonces deberías salirte”.

El tenso cara a cara de Mike Tyson y Jake Paul

Cabe destacar que la pelea en un principio tenía carácter de exhibición, pero finalmente se catalogó como profesional. Será a ocho rounds de dos minutos con guantes de 396 gramos (14 onzas) -113 gramos (4 onzas), lo que significa que son más acolchados que los tradicionales que se usan en las peleas oficiales. La Comisión Atlética del Estado de Texas ha optado por estos guantes más grandes para asegurar la protección de los luchadores.

Por otra parte, Tyson ya tiene un nuevo retador en caso de que salga victorioso en su combate ante el retador de 27 años. Lennox Lewis, ex campeón de peso pesado, se refirió a una posible revancha contra uno de sus máximos rivales en el cuadrilátero: “Primero veamos cómo le va en esta pelea. He hablado con Mike solo sobre pelear. Esperemos que su salud esté bien. No puedes ver cosas en el exterior que puedan estar afectando en el interior. No quisiera decir que está bien y de repente sucede algo”, mencionó el británico.

Además, Lewis dio su punto de vista acerca del enfrentamiento del próximo 15 de noviembre: “Él es más joven que yo, así que realmente depende de su movilidad, de si puede moverse rápido por el ring cuando persigue a un tipo más joven. Tendremos que ver. No lo he visto últimamente para saber si puede soportarlo, pero lo he visto luciendo musculoso, así que por supuesto que podrá soportarlo si está en buena forma”.

Mike Tyson no ha disputado una pelea profesional desde 2005, cuando cayó por nocaut ante Kevin McBride. Desde entonces, solo se lo ha visto en una exhibición en 2020 contra Roy Jones Jr., donde recaudó 80 millones de dólares, lo que probó que retiene el interés de los fanáticos.