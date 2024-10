Mike Tyson tiene nuevo retador: un ex campeón del mundo desafió al estadounidense si vence a Jake Paul

Mike Tyson y Lennox Lewis pueden volver a subir al ring luego de su contienda en 2002

Lennox Lewis, ex campeón de peso pesado, aseguró que se enfrentaría a Mike Tyson, con la única condición de que el hombre de 58 años derrote a Jake Paul cuando combatan el 15 de noviembre en Arlington, Texas. Iron Mike se subirá al ring del AT&T Stadium para enfrentar al youtuber, 31 años menor, en una contienda que será transmitida exclusivamente por Netflix.

Ya existen antecedentes de una velada entre Tyson y Lewis. En junio de 2002 pelearon en Tennessee por los títulos del CMB, FIB, IBO y The Ring, y fue el británico-canadiense quien salió victorioso tras noquear a su oponente en el octavo asalto después de dominar la pelea.

“Primero veamos cómo le va en esta pelea”, dijo Lewis sobre una posible revancha contra uno de los boxeadores más temibles de todos los tiempos. “He hablado con Mike solo sobre pelear. Esperemos que su salud esté bien”, reveló el deportista de 59 años. “No puedes ver cosas en el exterior que puedan estar afectando en el interior. No quisiera decir que está bien y de repente sucede algo”, agregó el nacido en Londres.

“Él es más joven que yo, así que realmente depende de su movilidad, de si puede moverse rápido por el ring cuando persigue a un tipo más joven. Tendremos que ver. No lo he visto últimamente para saber si puede soportarlo, pero lo he visto luciendo musculoso, así que por supuesto que podrá soportarlo si está en buena forma”, concluyó el británico.

La pelea entre Tyson y Paul será a ocho asaltos de dos minutos, con guantes de 396 gramos (14 onzas) - 113 gramos (4 onzas) más acolchados que los guantes normalmente utilizados en los combates oficiales. La Comisión Atlética del Estado de Texas ha optado por estos guantes más grandes para asegurar la protección de los luchadores, particularmente considerando la diferencia de edad significativa; no obstante, aprobó la pelea como “profesional”.

A pesar de las dudas acerca de la capacidad de Iron Mike para afrontar la pelea, muchos expertos del mundo del boxeo creen que tiene grandes chances de ganar la contienda. Shane Mosley, ex entrenador de Paul, destacó las capacidades del pugilista de 58 años: “Si Mike realmente golpea a Jake, Mike puede realmente lastimar a Jake, y sé lo que Mike puede hacer y lo que Jake puede hacer”.

El feroz entrenamiento de Mike Tyson

“Mike tiene 58 años, pero estos son asaltos de dos minutos y todos los luchadores tienen orgullo. Recibir un golpe de Mike Tyson es peligroso, muy peligroso. Jake tendrá que cansar a Mike”, dijo Mosley, proponiendo una estrategia para su ex pupilo.

Kid Dynamite no ha disputado una pelea profesional desde 2005, cuando cayó por nocaut ante Kevin McBride. Desde entonces, solo se le ha visto en una exhibición en 2020 contra Roy Jones Jr., donde recaudó 80 millones de dólares, lo que probó que retiene el interés de los fanáticos.

El legendario boxeador cuenta con un récord de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts, el cual pondrá a prueba frente a Jake Paul. Por su parte, Paul acumula 10 victorias y una derrota en su carrera profesional, y probó su poder superando a ex campeones mundiales de UFC como Tyron Woodley, además de boxeadores de renombre como Tommy Fury.