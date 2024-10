Mateo Retegui sigue imparable en la selección de Italia: convirtió en la goleada ante Israel por la Nations League

Mateo Retegui se ha convertido en una figura clave para la selección de Italia. Esta vez anotó el gol que le dio la ventaja inicial en el partido contra Israel en la cuarta jornada del Grupo A2 de la UEFA Nations League. Este encuentro se llevó a cabo en el Stadio Friuli, donde la Azzurra buscaron consolidar su posición en la competición internacional.

El desempeño del ex Tigre fue notable en los últimos encuentros, en los cuales se destacó como un goleador recurrente. En el enfrentamiento contra Israel, el goleador del Udinese marcó el 1-0 parcial para darle la ventaja a los dirigidos por Luciano Spalletti. Tras un penal pitado por el árbitro del encuentro Ricardo De Burgos Bengoetxea, Mateo Retegui transformó el penal en gol. El ex Genoa afinó su derecha para clavar la pelota al ángulo izquierdo del portero israelí Omri Glazer.

Italia encontró en el ex jugador de Tigre un delantero que se siente como en casa, a pesar de haber vivido toda su vida en Argentina. Desde su debut en marzo de 2023, marcó seis goles en 16 partidos con la selección italiana. Este delantero demostró su capacidad goleadora en partidos clave, como los que anotó en las Eliminatorias para la Eurocopa contra Inglaterra y Malta, y más recientemente en la UEFA Nations League contra Bélgica e Israel.

En la Serie A, el hijo del “Chapa” se consolidó como uno de los máximos goleadores, compartiendo el primer lugar con Marcus Thuram del Inter. Logró siete goles, incluyendo un doblete contra Lecce, un gol frente a Torino, otro ante Fiorentina, y un hat-trick contra su antiguo equipo, el Genoa, justo antes del parón por la FIFA.

La confesión de Mateo Retegui tras su debut en la Eurocopa que abrió el debate

En una entrevista con la Gazzetta dello Sports, el delantero expresó su conexión con el país de la bota y afirmó que, aunque su familia reside en Argentina, se siente italiano cuando está en Europa. “Me siento italiano, acá estoy como en casa. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita”, fue la frase que disparó la polémica. Esta adaptación fue evidente en su rendimiento en el campo, donde mostró una racha goleadora impresionante desde su incorporación al equipo nacional.

Además, reveló que hubiera sucedido si recibía el llamado para jugar con la selección argentina: “No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”, aseguró Mateo.