El ex entrenador de Tyson reveló la estrategia que debería aplicar Iron Mike para “terminar en 30 segundos” con Jake Paul

El feroz entrenamiento de Mike Tyson

Mike Tyson, el legendario boxeador de peso pesado, se prepara para regresar al ring a los 58 años para enfrentar a Jake Paul en un combate profesional el 15 de noviembre en Dallas, Texas. Según informó Talk Sports, el exentrenador de Tyson, Jeff Fenech, reveló cuál es la estrategia que debe seguir Iron Mike para poder noquear a su contrincante en tan sólo 30 segundos.

“Realmente, si Mike usa su cabeza y nada más, y hace las cosas correctas, este podría ser el dinero más fácil que haya ganado. Cuando ambos están lanzando golpes, es un 50/50 quién conecta. Pero si Mike se concentra y lo hace fallar, y luego lo hace pagar. Eso es en lo que Mike es un experto, tiene un gran movimiento de cabeza. Si hace eso, la pelea podría terminar en 30 segundos. Mike solo necesita usar su sentido común, no intentar golpear cuando él golpea, hacer que falle y hacer que pague”, dijo Jeff Fenech.

Además, continuó analizando a Paul de cara al combate: “Jake Paul no tiene la habilidad ni el conocimiento del boxeo. Lo he visto, pero cualquiera puede golpear un saco o una almohadilla a alguien que realmente no sabe pelear. Cuando eres más grande y más fuerte, eso está bien. Pero Mike, como peso pesado, era un gran peleador defensivo. Podía esquivar y hacer que la gente fallara. Si hace eso y conecta un golpe de contragolpe, entonces la pelea va a terminar”.

También subestimó la capacidad de aguantar del influencer: “No hay forma en el mundo de que Jake Paul pueda soportar un gancho, un derechazo o un uppercut de Mike Tyson”. Asimismo, Fenech, quien entrenó a Tyson en las etapas finales de su carrera profesional, expresó su preocupación por el regreso de Tyson al ring: “Si fuera mi decisión, preferiría que no peleara en absoluto, pero va a pelear”, aseguró a The Mirror.

El regreso de Tyson al ring generó críticas y preocupaciones sobre el impacto que podría tener en su legado, especialmente después de haber sufrido tres derrotas en sus últimos cuatro combates antes de retirarse en 2005. Aunque Tyson regresó en 2020 para un combate de exhibición contra Roy Jones Jr., este nuevo enfrentamiento profesional podría exigirle mucho más físicamente.

Jake Paul le apuesta a Mike Tyson

Para agregarle aún más picante, Jake Paul demostró que no teme luchar contra un boxeador campeón del mundo y continúa en modo desafiante de cara al combate contra Mike Tyson. El youtuber le hizo una apuesta atrevida a su contrincante por 5 millones de dólares o un tatuaje.

“Mike, si puedes durar más de cuatro asaltos conmigo, te daré 5 millones de dólares extra. Pero si no lo logras, tendrás que hacerte un tatuaje que diga ‘Amo a Jake Paul’,” dijo Paul en un video subido a sus redes sociales.

A pesar de que en un principio se creía que el combate iba a ser de exhibición, finalmente se catalogó como profesional. Será a ocho asaltos de dos minutos con guantes de 396 gramos (14 onzas) - 113 gramos (4 onzas) más acolchados que los guantes normalmente utilizados en los combates oficiales. La Comisión Atlética del Estado de Texas ha optado por estos guantes más grandes para asegurar la protección de los luchadores, particularmente considerando la diferencia de edad significativa.