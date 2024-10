Un ex futbolista dirigido por el Loco Bielsa salió a defenderlo después de las críticas de Luis Suárez: “Es imposible que trate mal a la gente”

Claudio Husaín respaldó a su ex entrenador en la selección argentina y Vélez

En vísperas a la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el ambiente de la selección de Uruguay se transformó en una quimera por las recientes declaraciones de Luis Suárez con muchos dardos a la conducción de Marcelo Bielsa al frente del equipo. El delantero del Inter Miami, que se retiró del combinado nacional en septiembre pasado, trago saliva y, este jueves, prendió el ventilador en una entrevista con DSports.

El posicionamiento del Pistolero motivó diversas opiniones del público en general, y ahora llegó el momento de escuchar a uno de los futbolistas que supó ser dirigido por Bielsa en dos ciclos repartidos en un club del fútbol argentino y la propia Albiceleste. En el canal de YouTube, Mobile Sports, Claudio Husaín dio su opinión, luego de que el conductor, Pablo Giralt, presentó el tema con diversas frases dichas por Suárez, entre las cuales resaltó la mirada del uruguayo sobre el clima que se vive en el campo de entrenamiento en Montevideo.

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar, saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, manifestó el máximo goleador histórico del elenco Charrúa con 69 tantos. Esto provocó la chispa del Turco para pedir la palabra y salir en respaldo del Loco.

“Yo a Bielsa lo tuve cinco años, uno en Vélez y cuatro en la Selección Argentina. Salvo que haya cambiado, pero tiene que haber cambiado terriblemente, ser otra persona, es imposible que trate mal a la gente que trabaja en el predio”, declaró ante la atenta mirada de sus compañeros en el panel. En este sentido, reforzó su opinión con la gestión del orientador en la selección de Chile, que la llevó a un Mundial tras 12 años de espera (2010): “No lo pienso solo yo, lo pueden decir los chilenos también. Es imposible, te firmo un cheque en blanco”.

Luis Suárez habló sobre su relación con Marcelo Bielsa

De hecho, un referente de aquella camada Trasandina como Mark González llegó a contar que “cambió la mentalidad del fútbol chileno” porque “fue el creador de esta generación dorada. Era un equipo joven con muy poca experiencia y toda su metodología era todo nuevo para nosotros. Su exigencia e intensidad, no estábamos acostumbrados a eso”.

Más adelante, Husaín puntualizó en otra frase de Luis Suárez. En su testimonio, el compañero de Lionel Messi en las Garzas dejó ver que el vínculo con el DT se había quebrado en Norteamérica durante la Copa América: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”.

Al ser consultado de si se acercó a Bielsa a plantearle estas inquietudes, el ex Nacional respondió: “No porque ya conocía la situación y es sabido que Bielsa no es de lidiar con los líderes o jugadores con experiencia, prefería evitar todo eso porque estaba la Selección por encima y no quería meterme en ese momento que yo era partícipe de la Selección y no quería formar parte de un problema. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”.

En este sentido, el Turco Husaín intentó aclarar las razones de esa distancia entre el Loco y sus dirigidos: “En cuánto al trato con los futbolistas, él no tiene trato así cercano con los jugadores, nunca lo tuvo. Es más, ha cambiado eso y se ha acercado más. Él, es tímido ante esa relación y tiene temor de que el acercamiento confunda al futbolista. Tiene esos principios”.

Luis Suárez afirmó que Marcelo Bielsa no quería que saluden a la gente

Vale recordar, Husaín se inició futbolísticamente en Vélez, pasó por distintos clubes como River Plate, San Lorenzo y Newell’s en la Argentina y se retiró en 2010 con la camiseta del Audax Italiano de Chile. Además, vistió la casaca de la Celeste y Blanca en 14 oportunidades con un gol y dos asistencias.

Estas frases de Suárez fueron solo un extracto porque el atacante de 37 años quería decir más cosas: “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Tengo un libro para contar, hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la Selección”.

A continuación, contó una situación vinculada al trato que debían tener con el público. “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”.

Y dejó una reflexión final: “El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”.