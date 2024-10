Las controversiales declaraciones de Pep Guardiola: de dispararle a la FIFA a poner en duda su futuro con el Manchester City

Pep Guardiola disparó contra la FIFA por el Mundial de Clubes (Martin Rickett/PA via AP)

El Mundial de Clubes sigue recibiendo ataques en todos sus frentes. Tras conocerse la nueva noticia de que le otorgarán una mini ventana de fichajes a los equipos participantes y que buscan que los clubes lleven a sus máximas figuras, Pep Guardiola se mostró en contra de la FIFA y disparó contra el apretado calendario del fútbol. Al mismo tiempo, tras ocho años en el cargo, volvió a poner en duda su continuidad con el Manchester City tras ser consultado en conferencia de prensa.

“No hablaré sobre ello, lo que tenga que pasar pasará”, fueron las palabras del entrenador al ser consultado en conferencia de prensa si se iba a quedar. El español no le escapa a las polémicas y suele dejar preguntas abiertas a la interpretación a la hora de hablar con los micrófonos, sobre todo cuando se trata de su estadía en Manchester y las posibles sanciones que puede afrontar su club. El juicio contra la institución por más de 115 infracciones financieras sigue en curso y varios medios especulan que, en caso de una severa sanción, el técnico podría dejar su cargo.

“Soy parte del club. En el fondo, la mejor manera que tengo de defender el club es ganando partidos, no podemos malinterpretar las razones por las que estoy aquí. Al final, en cada club, el entrenador es quien más habla con la prensa y pueden enviar mensajes a la afición y eso. Defenderé mi club porque confío en el propietario, en el presidente y en toda la gente con la que he trabajado aquí durante tantos años. Los conozco bastante bien, mejor que vosotros. El club me dio mucho”, aclaró el director técnico sobre el panorama que se vive con las constantes acusaciones y el juicio en marcha.

Pep Guardiola disparó contra la FIFA por el Mundial de Clubes REUTERS/Scott Heppell

A raíz de los rumores sobre una posible marcha, un grupo de hinchas Citizens realizaron una colecta de dinero para desplegar una bandera en honor a Guardiola suplicándole que se quede en el club. “Que me traigan la factura, que ya lo pago yo. No quiero que se gasten dinero en eso. Les estoy agradecido, he sentido su cariño desde el momento en el que llegué”, respondió Pep ante el telón que se dará a conocer el día sábado, cuando se enfrente al Fulham en el Etihad Stadium

Por otro lado, volvió a hablar sobre la disyuntiva que atraviesa el mundo del fútbol hace varios meses, y que seguirá por otros más. Al mismo tiempo que la FIFA dio a conocer las sedes en los Estados Unidos que albergarán los partidos del Mundial de Clubes, la entidad madre dio a entrever que quiere que las grandes potencias utilicen a las superestrellas en la competición, algo que le daría un salto de calidad y al espectáculo. Asimismo, para compensar el “problema” que le generó a las instituciones este nuevo torneo, está en tratativas el abrir un nuevo periodo de transferencias, según informó el diarios AS y diversos medios de Inglaterra. Esta ventana se abrirá desde el 1 de junio al 10 de julio, cuándo el certamen comenzará a rodar el 15 de junio hasta el 13 de julio.

Pep Guardiola disparó contra la FIFA por el Mundial de Clubes (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

“¿Cuáles son los mejores jugadores? Quizá la FIFA necesita decirme qué jugadores cree que son mejores. No lo entiendo. Nos llevaremos a toda la plantilla. Jugaremos más de un partido así es que nos llevaremos a más de once jugadores”, explicó Guardiola respecto a si utilizará a las máximas estrellas. A su vez, agregó: “No sé quienes serán los mejores jugadores, depende de la forma en la que lleguen en ese momento. Quizá los mejores jugadores para la FIFA lleguen en muy malas condiciones, podría pasar por muchas razones: personales, físicas, lesiones… y entonces tendremos que poner a otros jugadores”.

Guardiola fue de los primeros en izar la bandera en contra del calendario del fútbol, junto a otros pesos pesados como Jürgen Kloop y Carlo Ancelotti, pero poco se escucha a los protagonistas del deporte. De esta manera, el Manchester City debe seguir afrontando la temporada tras su victoria por 4 a 0 al Bratislava por la UEFA Champions League y deberá enfrentarse al Fulham por la fecha siete de la Premier League, el próximo sábado a partir de las 11:00hs.