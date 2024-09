Diego Polenta criticó al presidente de Conmebol por su ausencia en el velorio de Juan Izquierdo: “Fue inhumano”

Diego Polenta de Nacional, en una fotografía de archivo. EFE/Gastón Britos

Una de las ausencias notorias en el velatorio de Juan Izquierdo, el futbolista de Nacional que se desplomó durante un partido por Copa Libertadores, fue la del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez. Ese mismo día, trascendió una imagen de la máxima autoridad del fútbol sudamericano en el sorteo de la Champions League, luego en la despedida de Ángel Di María y días más tarde estuvo en los premios Martín Fierro, en Argentina.

Su ausencia no pasó desapercibida en Uruguay. El capitán de Nacional, Diego Polenta, reconoció en público esa molestia.

“Si digo públicamente lo que pienso, dejo de jugar al fútbol”, declaró el futbolista tricolor este martes, en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva. “Conmigo no se ha comunicado nadie. Ahora veo que sale en programas de TV, que le dan premios en Argentina, que anda en todos lados, que fue a despedir a Di María”, enumeró el capitán del bolso.

Al día siguiente de la despedida de Di María de la Selección Argentina, Luis Suárez jugó su último partido con Uruguay. Sin embargo, el presidente de la Conmebol no estuvo presente. “Obviamente que acá le avisaron que no venga porque no era bienvenido cuando Suárez se retiró. Y hablo del presidente de la Conmebol, lo dejo claro”, sentenció Polenta.

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, en Asunción (Paraguay). EFE/Nina Osorio

“Para mí fue inhumano. Era más fácil ir a un sorteo de la Champions, obvio. Si el dolor era nuestro, era de la familia, del fútbol en general, pero menos de él y de ellos”, agregó.

Polenta aseguró que cuando deje el deporte se explayará más sobre este asunto. “Algún día voy a poder dejar el fútbol y explayarme mejor y decir todo lo que tengo adentro”, señaló el jugador.

Polenta dijo en la entrevista radial que todavía está golpeado por la pérdida de Juan Izquierdo y contó que se sigue haciendo muchas preguntas sobre el episodio, pero que trata de “ser fuerte” y “seguir adelante”. “Uno nunca está preparado para este tipo de cosas”, comentó.

El zaguero de Nacional destacó la unión que hubo entre los compañeros del club a raíz de este episodio, de quienes dijo sentirse orgulloso. “En el tema humano el grupo estuvo a la altura de lo que se necesitaba”, declaró.

Familiares, amigos y aficionados asisten al velorio el 29 de agosto de 2024 del jugador Juan Manuel Izquierdo en la sede del Nacional en Montevideo (Uruguay). EFE/ Stringer

Tras el fallecimiento de Izquierdo, Nacional ha jugado dos partidos por el Campeonato Uruguayo. Primero le ganó a Liverpool uno a cero y el fin de semana pasado jugó contra Montevideo Wanderers, al que venció 2-0. El técnico de este rival es Antonio Pacheco, un ídolo histórico de Peñarol. “El Tony con el tema de Juan fue uno de los tantos que me llamó y se puso a disposición. A uno lo deja contento, más allá de la rivalidad. Se portó como un señor”, declaró.

“A Juan lo vamos a tener siempre presente, en Los Céspedes [el complejo de entrenamientos de Nacional] y cada vez que entremos a una cancha. Al grupo se le hace difícil en la semana, entrar al vestuario, pero tenemos que seguir jugando”, dijo.

Polenta contó que, tras el fallecimiento de Izquierdo, pensó en dejar el fútbol. “Me pegó duro (pero) también pensé que sería egoísta con los demás”, declaró el futbolista.

Fotografía del 22 de agosto de 2024 de Juan Izquierdo (i) durante un partido de Copa Libertadores entre Sao Paulo y Nacional en el estadio Morumbi. EFE/ Isaac Fontana

Hace unas semanas, en conferencia de prensa Polenta se expresó en el mismo sentido. “Han sido momentos duros. Uno se pone a pensar y a recordar un poco su vida. En mi vida había pasado por una situación así. Es como la pérdida de un familiar. A veces vivimos más con los compañeros que con la propia familia”, dijo.

Para los jugadores de Nacional entrar al vestuario y que la silla de Izquierdo esté vacía es un momento “complicado”, expresó el jugador tricolor. “Como capitán, es lo más doloroso que me tocó vivir. He tenido circunstancias a lo largo de mi carrera, pero pensé que nunca iba a vivir un momento así. Sí problemitas, pero comparado con estos son problemitas de verdad. Nunca me imaginé una situación así. Creo que es lo más difícil que he afrontado en mi vida”, dijo el futbolista.