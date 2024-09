Alerta en Red Bull: un informe interno localizó el error que generó este mal momento en la Fórmula 1

Verstappen lleva siete carreras sin ganar en la Fórmula 1 (REUTERS/Maxim Shemetov)

El equipo Red Bull está atravesando su peor momento de las últimas temporadas. Con mencionar que ya pasaron siete Grandes Premios del último triunfo de Max Verstappen -había ganado siete de los primeros 10-, el dato refuerza el complicado presente de la escudería que se transformó en la dominadora de la Fórmula 1 después del primer título que logró el piloto neerlandés en 2021 tras una lucha feroz contra Lewis Hamilton.

Un fiel reflejo de la actualidad de la escudería austríaca se vio en la reciente competencia que se llevó a cabo en el circuito callejero de Bakú, capital de Azerbaiyán. Verstappen terminó en el 5° lugar, mientras que Checo Pérez protagonizó un duro accidente cuando faltaban dos vueltas para el final de la prueba y peleaba por el tercer puesto con el español Carlos Sainz Jr.

Frente a este escenario, en las últimas horas se pronunció el director del equipo Christian Horner. En su charla con la revista Auto Motor und Sport, el hombre fuerte del equipo que tiene base en Austria dio indicios de los errores que cometió la escudería el último año y que se pasaron por alto.

Horner explicó que las últimas victorias del vigente campeón del mundo de la Fórmula 1 enmascararon errores en el desarrollo cometidos en el último año y medio, lo que permitió que las otras escuderías fuertes como McLaren, Mercedes y Ferrari se acerquen en la pista. “Hemos remontado la historia del desarrollo y resulta que el primer error vino de una actualización en 2023 en Barcelona”, reveló el director de Red Bull al medio de origen alemán.

Más allá de la situación de Verstappen, que vio perder la amplia diferencia que tenía en la punta del Campeonato de Pilotos -suma 313 contra los 254 de Lando Norris, 59 unidades menos-, hay que resaltar también la caída de rendimiento de Checo Pérez. El mexicano tuvo un gran comienzo en la temporada 2023 al volante del RB19 con dos triunfos en las cuatro carreras iniciales, pero a partir del GP de Barcelona, su rendimiento cayó dramáticamente.

“También fue a partir de ese Gran Premio cuando Checo empezó a tener problemas con el coche. No nos lo tomamos en serio porque Max siguió ganando”, explicó Horner sobre uno de los detonantes del mal presente de Red Bull, que perdió en manos de McLaren la cima de la Copa de Constructores de la F1, ya que el equipo británico ahora suma 20 puntos más que los vigentes campeones (476 contra 456).

Otro de los que habló con la revista alemana fue Helmüt Marko. Según comentó el asesor deportivo, el funcionamiento de Red Bull este año tuvo un punto de inflexión. “Realmente tomamos un camino equivocado en Imola”, comentó una voz autorizada del equipo. ¿Qué sucedió en el circuito italiano? Allí fue cuando se introdujo un nuevo suelo, lo cual supuso un giro negativo en el rendimiento del coche.

A pesar de no subirse al podio, Max fue contemplativo en sus declaraciones tras el GP de Azerbaiyán. “Demostramos que el coche se comportaba mejor, con Checo más contento por ejemplo. Estamos en el juego”, dijo Verstappen. Por su parte, Checo reconoció que los problemas del RB20 se presentan desde hace tiempo. “Hace diez o doce carreras me quejaba de los problemas, pero ahora son tan grandes que hasta Max los siente”, analizó.

Cuando restan siete Grandes Premios para el final de la temporada 2024, muchos piensan que Red Bull no podrá volver a superar a McLaren en la lucha por el título de constructores. “Es frustrante, sobre todo después de la clasificación de Lando, que no le hayamos ganado, pero por suerte no ha sumado muchos puntos. Pero tenemos que construir sobre lo que ya hemos aprendido y todavía queda mucha carrera por delante”, explicó Horner después del paso del equipo por Bakú.

Claro, que Norris haya finalizado fuera del podio, en el cuarto puesto, justo por delante de Verstappen, fue la mejor noticia del fin de semana para Red Bull ya que le restó casi nada en la contienda por el campeonato de pilotos. “Sufrimos un duro golpe en la clasificación de constructores, pero ahora tenemos 20 puntos de déficit, así que tenemos que atacar. Aún quedan siete carreras, dos carreras al sprint. Hay un montón de puntos en juego y un montón de circuitos diferentes por venir, así que está lejos de terminar”, anticipó Horner en la antesala de lo que será el Gran Premio de Singapur en el callejero de Marina Bay.

Lo que se pregunta el paddock de la Máxima es si cuando llegue la gira por América, Red Bull podrá volver a ser el equipo dominante de la categoría o la lucha por ambos títulos se centrará en un apasionante mano a mano con Oscar Piastri y Lando Norris, los pilotos de McLaren que en la actualidad se transformó en la escudería a batir en la F1.

