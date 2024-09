Sebastián Báez: “Es el primer día y nos quedan dos series más, falta mucho”

Sebastián Báez cayó ante Feliz Auger-Aliassime en el segundo punto ante Canadá por la fase de grupos de la Copa Davis. La Selección Argentina de Tenis YPF busca las finales de Málaga (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF no arrancó de la mejor manera la serie ante Canadá por Copa Davis y cayó en los primeros dos partidos de este martes en el AO Arena de Manchester. En el primer turno, Francisco Cerúndolo perdió ante Denis Shapovalov, por 7-5 y 6-3; mientras que Felix Auger-Alissime hizo lo propio ante Sebastián Báez (6-3 y 6-3), en el duelo de los singlistas principales de cada equipo.

Cerúndolo habló tras el encuentro que abrió el Grupo D -que también integran Gran Bretaña y Finlandia- y dejó en claro que su rival fue superior. “La bronca fue por perder, no porque haya jugado mal y tenga mil cosas para reprocharme. Mi nivel fue bueno. El partido fue muy cerrado y se definió en algunos puntos clave”, manifestó el jugador en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Y analizó: “Él agarró mucha confianza. Hubo un momento en el que no hubo por dónde, no erró nada. Venía muy fuerte la pelota y fue muy agresivo. No me sentí nada mal, creo que fue un buen primer set, si hubiera arrancado 3-2 arriba y saque hubiera sido otra historia”.

Francisco Cerúndolo se midió con Denis Shapovalov en el inicio de la serie ante Canadá por Copa Davis (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

A la hora de encontrar los motivos de la superioridad de Shapovalov en el duelo entre sí, sostuvo que “en una superficie tan rápida, es difícil ganar en el paralelo”. “Por eso fuimos cruzados a full, pero no me dejó un hueco en el revés. Pegó el slice muy bien, no hubo partido por ningún lado”, sentenció.

Respecto a la táctica inicial, agregó que el plan era “hacer jugar” al contrincante, pero que en ningún momento mostró debilidad. “Hoy hizo lo que quiso con el revés”, concluyó.

También se anticipó a lo que pasaría unos minutos después, cuando Báez saltó al campo de juego del AO Arena y en sets corridos perdió ante Felix Auger-Aliassime, 6-3 y 6-3. “Felix y Schapo son tenistas que han tenido grandes resultados en indoor. A la altura de la cintura juegan una locura. Entre que patina para abajo la bola y no se levanta nada, la superficie le sienta muy bien a ellos”, cerró.

El capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Guillermo Coria, habla con Sebastián Báez durante el duelo ante Felix Auger-Aliassime por la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, en el AO Arena de Manchester (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Por su parte, Báez a la hora de analizar su derrota indicó: “Más allá del resultado, mi balance es positivo en cuanto al juego. Siendo más crítico, en momentos me faltó ser más contundente con el saque, que es algo que puedo mejorar con el paso de los partidos”.

“Más que nada, en los momentos importantes, como los break points, él fue más decisivo. En este tipo de canchas, eso paga y es algo que me llevo para los siguientes partidos. Hay que tomar un poco más la iniciativa en el punto, debe depender más de mi que del rival. El partido se definió por pequeños momentos y hoy fueron más para el lado de él”, añadió.

De cara a lo que se viene afirmó: “Acá cada punto cuenta, es el primer día y nos quedan dos series más, falta mucho”.

Lo que se viene para la Argentina

La esperanza de Argentina está ahora depositada en el dobles que protagonizan Andrés Molteni y Máximo González ante Vasek Pospisil y Shapovalov. En caso de ganar y que la serie llegué al 1-2, el combinado nacional tendrá la oportunidad de revertir la historia en los últimos dos turnos del singles.

Tras el cruce de hoy, el equipo contará con dos días de descanso y el viernes volverá al AO Arena para medirse ante el local, Gran Bretaña. La actividad cerrará el sábado, con el cruce ante Finlandia. Los dos primeros de la zona accederán a las rondas finales de Málaga, a desarrollarse entre el 19 y el 24 de noviembre.