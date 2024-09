Emotivo homenaje a Luis Suárez en su última función con Uruguay: del mensaje de Messi al abrazo con el Maestro Tabárez

El emotivo homenaje a Luis Suárez en su último partido con la selección de Uruguay

Luis Suárez disputó su último partido con la camiseta de la selección de Uruguay en empate 0-0 ante Paraguay por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, recibió una ovación de parte del público que colmó el estadio Centenario de Montevideo y tuvo su homenaje cuando finalizó el encuentro.

“No tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los uruguayos. Desde que comencé allá en 2007 siempre me apoyaron, no sólo a mí, sino a una generación que la pasamos difícil, a punto de quedarnos eliminados de un Mundial. Me acuerdo que llegaron a decir que éramos unos vende patria. No saben lo difícil que es representar a un país, tener esa responsabilidad. Toda mi carrera es por el Maestro (Tabárez) por su calidad de humano”, comenzó Suárez en su discurso final.

El Pistolero siguió con su tanda de agradecimientos para sus ex compañeros de la generación que alcanzaron la gloria en la Celeste con la obtención de la Copa América 2011 y alcanzando las semifinales en el Mundial de Sudáfrica 2010. “Uruguay es más grande que cualquier jugador. A partir de mañana seré un hincha más. Arriba Uruguay y siempre agradecido al pueblo uruguayo”, cerró entre lágrimas.

En la previa, el delantero se mostró emocionado desde la llegada al estadio y comenzó a recibir el cariño del público desde la entrada en calor, con sus primeros movimientos en cancha. Luego, salió al campo de juego encabezando la fila de sus compañeros con la cinta de capitán y estuvo acompañado de sus tres hijos.

Luis Suárez con sus tres hijos en el campo de juego del Centenario. El Pistolero se retiró de la selección uruguaya (REUTERS/Mariana Greif)

Ya en la cancha, Suárez se tomó muy en serio el partido y estuvo activo, buscando marcar su gol. No pudo ser, pero estuvo cerca. El hombre de Inter Miami estrelló una tijera en el palo en el primer tiempo. También recibió una tarjeta amarilla por protestas contra el árbitro Darío Herrera. Al final, más allá de el empate, Lucho se fue con una sonrisa para fundirse en un cálido abrazo con cada ex compañero de la selección uruguaya de otras épocas, como Diego Godín, Diego Lugano, Diego Forlán y Sebastián Fernández, entre otros.

En el escenario, donde se preparaba para dar su discurso final, esperaron sus familiares más cercanos y su esposa, Sofía Balbi. Pero la sorpresa mayúscula para Suárez fue cuando vio al entrenador que lo hizo debutar en la selección de Uruguay: Oscar Washington Tabárez. El Maestro le entregó una plaqueta y lo abrazó.

En otro de los momentos emotivos mensajes que fueron apareciendo en la pantalla gigante estuvieron presentes sus grandes amigos del fútbol como Neymar y Lionel Messi, quien grabó un mensaje desde Miami, felicitando a su compañero por su notable trayectoria en la Celeste. “Hola Gordo, yo también quería estar presente en este día tan significativo para vos tu familia y gente del fútbol en general. Sé lo difícil que fue tomar esta decisión porque sé lo que sentís al jugar con la selección de Uruguay. Solo espero que disfrutes de este homenaje que te están haciendo que es más que merecido. Se que te quedan años de fútbol y estoy feliz de que sean acá y que volvamos a estar juntos en un equipo”, expresó la Pulga.

También aparecieron con sentidas palabras Enzo Francescoli y Sebastián Abreu, pero hubo otra gran sorpresa: el arco en el que marcó su primer gol con Uruguay llevará su nombre y tendrá una placa estampada en el travesaño.

Luis Suárez disputó su último partido con la camiseta de la selección uruguaya ante Paraguay por Eliminatorias (REUTERS/Mariana Greif)

“Este sentimiento que expresa la canción es la que sienten los uruguayos que pudieron verte jugar y también aquellos que tuvimos el privilegio de jugar a tu lado… Te felicito por el camino, que como nos enseñó el Maestro, ese camino va a ser nuestro mayor orgullo como profesional. Un abrazo apretado compañero de tantas batallas”, escribió Edinson Cavani en su cuenta de Instagram con un carrete de imágenes junto a Luis Suárez.

El Pistolero se retiró de la Celeste con 37 años, siendo el máximo artillero de la historia de la selección dos veces campeona del mundo, con 69 goles y 39 asistencias en 143 partidos. Además, el delantero oriundo de Salto estuvo presente en cuatro Copas del Mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) y fue campeón de la Copa América de 2011 con Uruguay, donde además fue elegido como el mejor jugador del certamen que se desarrolló en la Argentina.

Suárez debutó con el seleccionado charrúa el 7 de febrero de 2007 en un duelo amistoso que su equipo le ganó 3-1 a Colombia, con goles de Sebastián Abreu y Gonzalo Vargas. El técnico Oscar Washington Tabárez lo puso como titular y el delantero se fue expulsado. Con Lucho en cancha, Uruguay obtuvo 69 triunfos, 41 empates y 32 derrotas. El delantero marcó un gol cada 162 minutos de juego.

El delantero con pasado en Nacional y Liverpool, entre otros equipos, también quedó retratado por otra semifinal que no pudo jugar, un año antes de la gesta lograda en la Argentina. En 2010, Uruguay disputó los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Ghana y, en la última acción del partido, Suárez frenó una pelota que iba destinada al gol con su mano. Su expulsión estuvo seguida de un penal errado que extendió la definición a los tiros desde los doce pasos, donde el Loco Abreu le dio el boleto a la Celeste. Suárez se perdió el siguiente duelo con caída contra Países Bajos y no pudo evitar la derrota ante Alemania en el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

Recientemente, Edinson Cavani había anunciado su adiós y la salida de Suárez marca el fin de una dupla emblemática del fútbol sudamericano para la llegada de otros valores como Darwin Núñez o Miguel Merentiel con la mirada puesta en el Mundial 2026, pero la huella que marcaron permanecerá imborrable en los corazones de los hinchas.

La carrera de Suárez continuará en Inter Miami de la MLS, junto a su amigo Lionel Messi. La trayectoria del uruguayo en el fútbol, además de su paso por la selección celeste, comenzó en Nacional de Montevideo (2005). Siguió en el Goringen (2006/07) y Ajax de Países Bajos (2007/11), Liverpool (2011/14), FC Barcelona (2014/20) y Atlético de Madrid (2020/22).