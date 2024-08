La confesión de Guardiola sobre la partida de Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Julián Álvarez debutó en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone (Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)

Este mercado de pases ha tenido como uno de los principales movimientos entre clubes la salida de Julián Álvarez en dirección al Atlético de Madrid proveniente del Manchester City. La Araña se consagró multicampeón en Inglaterra y se hizo un nombre en Europa, pero la falta de minutos en la competencia directa con Erling Haaland lo empujó a buscar un nuevo desafío bajo el ala del Cholo Simeone.

El contrapunto generado con Pep Guardiola durante la celebración de los Juegos Olímpicos con la selección argentina Sub 23 por una posible marcha en esta ventana se concretó en una operación, que puede alcanzar los 100 millones de euros, pero el entrenador reveló que nunca quiso perder al campeón del mundo en declaraciones difundidas por el diario británico The Sun: “No esperábamos que Julián se fuera, aunque tuvo conversaciones hace mucho tiempo con clubes y su agente”.

Los Ciudadanos, que se preparan para enfrentar este sábado desde las 13:30 (hora argentina) al West Ham por la Premier League, barajaron la opción de incorporar para suplantar esta salida y en esa carpeta figuró el nombre del centrodelantero de 29 años y hombre del Celtic de Escocia, Kyogo Furuhashi. Incluso, trajeron al punta Divin Mubama, de 19 años y procedente del West Ham, más allá de las llegadas de Savinho e Ilkay Gundogan. De igual manera, Guardiola permanece tranquilo: “Estoy contento con el equipo”.

Pep Guardiola ganó 6 de las últimas 7 Premier League con el Manchester City (Reuters/Lee Smith)

El director técnico con pasado en el banco del Barcelona y el Bayern Múnich analizó la temporada venidera con los Sky Blues, en la que tendrá que afrontar las competiciones locales, la Champions League y el Súper Mundial de Clubes: “Vimos lo que tenemos y si tenemos muchas, muchas lesiones será un problema. Pero en unos meses Oscar Bobb estará de vuelta”. El noruego de 21 años permanece afuera de los entrenamientos después de sufrir una fractura del peroné, según precisó el diario español AS.

“Tal vez sea un error, no lo sé, pero no me gusta dejar a los jugadores sin jugar durante mucho tiempo. Cuando todos están involucrados, siempre es mejor”, declaró Guardiola y le dio máximo respaldo a sus dirigidos y a los dirigentes: “Conozco al grupo y sé cuán serios y profesionales son. Estamos bastante seguros de que es mejor esperar. Si no estoy convencido y Txiki (Begiristain, director deportivo) no está convencido, es mejor no dar ese paso”.

Julián Álvarez explicó los motivos que lo llevaron a irse del cuadro de Manchester en su primera conferencia de prensa como jugador del Atléti: “Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío. Siento que es un club que me brinda las herramientas y espacios para tratar de lograr mi mejor versión”. Hasta el momento, disputó tres encuentros con esta camiseta y aún no pudo marcar goles.

Además, el propio Guardiola había dejado entrever que el cordobés añoraba cambiar de destino y señaló que prefiere tener futbolistas que estén realmente a gusto y enfocados de lleno al proyecto deportivo del City: “Cuando no están felices aquí no pueden rendir a su máximo nivel, y aquí exigimos que rindan al máximo nivel. Tu no puedes, en cualquier profesión, levantarte por la mañana, hacer y tener una gran sonrisa si tu te quieres ir. Luego lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con el club. Siempre lo he pensado. Si quieres estar es porque te apetece estar aquí. Sino, la vida del futbolista es muy corta y tienes que buscar los sitios en donde crees que serás más feliz”.