El show de Snoop Dogg en la clausura de los Juegos Olímpicos: la millonaria cifra que recibió por su participación en París 2024

París 2024 Juegos Olímpicos - Breaking - Batalla Pre-Qualificador de B-Girls - La Concorde 1, París, Francia - 09 de agosto de 2024. Snoop Dogg sostiene una batuta para señalar el inicio oficial de la competencia. REUTERS/Angelika Warmuth REUTERS

Snoop Dogg fue una de las figura más destacada en los Juegos Olímpicos de 2024. Su sorpresiva participación no se limitó a haber llevado la antorcha olímpica, ya que también se ha ganado la atención en las redes sociales con memes, vídeos y reacciones que han entretenido a millones.

El rapero y empresario demostró ser un apasionado del deporte, asistiendo a numerosos eventos y animando fervientemente al equipo estadounidense. Por supuesto, su presencia en los juegos tiene una razón económica importante: según informó la BBC, Snoop Dogg habría ganado la impresionante suma de 500,000 dólares diarios por su participación como corresponsal especial para NBC, una cifra que ha captado la atención del público y los medios de comunicación.

Juegos Olímpicos de París 2024 - Baloncesto - Cuartos de final masculinos - Brasil vs Estados Unidos - Bercy Arena, París, Francia - 06 de agosto de 2024. La jugadora de baloncesto Aja Wilson de Estados Unidos y el rapero Snoop Dogg de Estados Unidos son vistos antes del partido. REUTERS/Brian Snyder REUTERS

Según Henry L. McNamara, socio de Great Oaks, un ejecutivo de NBC mencionó durante una cena que el salario de Snoop incluía además gastos cubiertos por la cadena. McNamara tuiteó sobre el generoso pago, confirmando que a Snoop Dogg le pagaron medio millón de dólares diarios por sus labores en la promoción de los Juegos Olímpicos. El periodista deportivo Darren Rovell también comentó al respecto, sugiriendo que Snoop podría haber ganado hasta 10 millones de dólares en los 16 días del evento, lo cual coincide con la cifra diaria mencionada.

Desde su primera colaboración con NBC en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde co-presentó un programa junto al comediante Kevin Hart en la plataforma Peacock, su popularidad en este ámbito ha crecido significativamente. La viralización de esos segmentos condujo a que NBC le ofreciera un papel más destacado para París 2024.

Snoop Dogg and Martha Stewart watch the final of the dressage team event at the 2024 Summer Olympics on Saturday, August 3, 2024, in Versailles, France. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) AP

Pese a que los rumores sobre el elevado salario de Snoop no han sido confirmados oficialmente, lo indudable es el impacto positivo de su participación. Sus seguidores y los fanáticos de los deportes han disfrutado de su entusiasmo y energía, lo que ha añadido una capa adicional de entretenimiento a los Juegos Olímpicos.

Snoop Dogg ha deslumbrado en múltiples facetas durante los Juegos. Según sus propias palabras, esta es una oportunidad para “mostrarle al mundo cómo se supone que debe verse cuando pones a la persona correcta en el lugar correcto”. Participó como corresponsal en horario estelar para NBC, y su presencia en varios eventos ha sido arrolladora: desde animar partidos de fútbol hasta bailar con Simone Biles y Jordan Chiles.

Michael Phelps - Snoop Dogg (NBCUniversal)

Este artista, conocido por su versatilidad, ha declarado que aunque no duerme mucho, su diversión en París no tuvo límites. “Se trata más de relajarme que de dormir porque me estoy divirtiendo mucho”, comentó Snoop, quien tuvo un momento memorable cuando nadó con el múltiple medallista Michael Phelps.

Pero su presencia no fue solo una explosión mediática; ha brindado momentos que combinan deporte y entretenimiento, aportando un aire fresco y dinámico a los Juegos de París.

En la ceremonia de clausura también tuvo una breve, pero imponente participación, cuando interpretó sus éxitos desde Los Ángeles, sede de los próximos Juegos Olímpicos. No fue el único, Red Hot Chili Peppers y Billie Eilish también brindaron un show mejorable.

Snoop Dogg participó desde Los Ángeles en la ceremonia de clausura de París 2024

La participación de Los Red Hot Chili Peppers en la clausura de París 2024

Billie Eilish, desde las playas de California, participó en la clausura de París 2024