Cómo desarrollar una mentalidad ganadora según los atletas olímpicos

Simone Biles destaca que cuidar la salud mental es crucial para el rendimiento deportivo (REUTERS/Hannah Mckay)

La mentalidad ganadora es un factor determinante en el éxito de muchos atletas olímpicos, quienes se enfrentan a desafíos físicos y mentales para alcanzar la cima de su rendimiento. Nombres como Michael Phelps, Usain Bolt y Simone Biles no solo destacan por su impresionante habilidad atlética, sino también por su capacidad de superar adversidades y mantenerse enfocados en sus objetivos. Estos atletas son ejemplos vivientes de cómo una mente fuerte y resiliente es fundamental para conquistar logros en el ámbito deportivo.

Michael Phelps, el nadador más condecorado en la historia de los Juegos Olímpicos, ha hablado abiertamente sobre cómo mantuvo su motivación y superó dificultades personales. Por su parte, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, atribuye gran parte de su éxito a su capacidad de concentrarse y mantener una actitud positiva, incluso bajo la presión de la competencia. Simone Biles, reconocida por sus logros en la gimnasia, ha demostrado que una mentalidad fuerte es crucial para enfrentarse a las pruebas más difíciles, tanto en el deporte como en la vida personal.

Desarrollar una mentalidad ganadora no solo es relevante para los atletas, sino que puede aplicarse en todos los ámbitos de la vida. La fuerza mental es una herramienta poderosa que permite a las personas superar obstáculos, mantener la motivación y lograr metas ambiciosas. A través del ejemplo de estos atletas olímpicos, se puede observar cómo una mentalidad resiliente y positiva puede ser la clave para alcanzar el éxito, sin importar el campo en el que uno se desenvuelva.

Los deportistas exitosos ven el estrés como un reto, lo que mejora su rendimiento (REUTERS/Mike Blake)

Simone Biles es un ejemplo notable de resiliencia. En los Juegos de Tokio 2020, Biles se retiró de las finales por equipos debido a los “twisties”. “La resiliencia es la parte de nosotros que nos permite levantarnos cada vez que nos derriban”, afirmó Brown. Esta habilidad es desarrollada a menudo mediante entrenamiento de presión, una práctica en la cual los entrenadores aumentan deliberadamente la presión durante las sesiones de entrenamiento para preparar a los atletas para la competencia real.

La gimnasta siempre ha remarcado que uno de los aspectos más importantes para desarrollar una mentalidad ganadora es “cuidar la salud mental”. Durante la entrega del Premio a la Defensa del Niño del Child Mind Institute, Biles reveló si bien ha sufrido de ansiedad, la ayuda terapéutica le ha ayudado a poder desarrollarse en la élite del deporte: “Es muy emocionante, así que espero que más personas estén dispuestas a ir a terapia sabiendo que están ahí para ti y no para hacerte daño”.

“A veces tengo bastante ansiedad, así que ella (su terapeuta) me dice que lo escriba en mi diario de preocupaciones, que lo escriba siempre a la misma hora. La mía es de 12 a 13. Esa es la hora que he seleccionado para escribir todo en mi diario de preocupaciones. Uso esa hora para preocuparme de las cosas”.

“Por lo general, para cuando llega esa nueva hora, ya me he olvidado de todas mis preocupaciones, así que ese tipo de herramienta me está ayudando”, ha añadido.

La actuación de Simone Biles en los Juegos Olímpicos

Meses después de su adiós a los JJOO de Tokio, Simone Biles aseguró que ve la vida de otra manera: “Simplemente despertar y tener una perspectiva positiva de la vida en general y saber que eres bendecido con otro día”.

Hace un tiempo, la gimnasta estadounidense ya explicó en ‘New York Magazine’ que su estado emocional es más importante que su carrera: “Centrarme en mi salud mental significa sacrificar parte de ese estrellato. Pero al final del día, no puedes tenerlo todo. Y si primero te ocupas de tu bienestar mental, el resto encajará”.

Las rutinas estrictas mental y emocionalmente preparan a los atletas para manejar imprevistos (AFP)

Por su parte, Michael Phelps también hizo énfasis en darle importancia a la salud mental para forjar una mentalidad ganadora. “Disputar competiciones era lo que prefería. Era un tiburón, sentía la sangre en el agua y continuaba”, recordó en una entrevista con AFP.

Sin embargo, el legendario nadador y poseedor de 23 medallas de oro olímpicas, marcó como clave para el exito abordar abiertamente la depresión que sufrió durante su carrera.“Hhablar sobre la salud menta salva vidas”, repite incansablemente. El “Tiburón de Baltimore” afirmó que sus momentos más oscuros lo llevaron a considerar acabar con su vida: “Pensé en suicidarme y eso da miedo. Hay luz al final del túnel y quiero animar a la gente a luchar. Hablar sobre la salud mental me ha salvado la vida”, contó emocionado durante su discurso en el World Business Forum 2023 en Madrid, ante directivos de diversas compañías.

Michael Phelps, al igual que Biles, remarcó la importancia de la salud mental para tener éxito (Getty Images)

Phelps, quien a los quince años participó en sus primeros Juegos Olímpicos en Sídney 2000, comenzó su impresionante trayectoria olímpica en Atenas 2004, obteniendo ocho medallas (seis de oro y dos de bronce) pero, con los logros, también vinieron también los desafíos mentales. “Toqué fondo al no hablar con nadie, en 2008 caí en un espiral”, reconoció. Según contó, ocultaba sus problemas.

Tras su retiro, experimentó uno de los momentos más difíciles de su vida en 2014. “No quería seguir viviendo. Decidí ingresar en un centro de rehabilitación. Fueron los 45 días más duros de mi vida. Me sentí vulnerable por primera vez. Entré con una coraza y no podía comunicarme. Después de tres días, bajé la guardia. Ahora puedo mirarme al espejo y ver a una persona, no a alguien con gorra de natacion y antiparras. Ya no tengo miedo de decir nada”, dijo Phelps en el evento, según informó El País.

Después de mucho trabajo interno y ya retirado definitivamente, Phelps se ha dedicado a viajar por el mundo para compartir su historia y ayudar a otros atletas con problemas de salud mental. “Demasiados atletas olímpicos se han quitado la vida. No quiero perder a un solo miembro más de mi familia olímpica”, expresó firmemente.

El nadador promueve la conversación sobre la salud mental y destaca la importancia de compartir experiencias para salvar vidas (Getty)

“Espero que la gente pueda luchar como yo lo hice. Una de cada cuatro personas tiene un problema de salud mental. ¿Cómo es posible que no hablen de ello?”, cuestionó Phelps. “Cuando vemos lo que ha pasado con Simone Biles, tuvo que soportar todo eso durante uno de los momentos más importantes de su carrera. Muestra hasta qué punto los problemas mentales llegan en momentos inesperados, pueden aparecer de la nada”, añade el antiguo nadador.

En ese sentido, continuó: “Necesitamos gente preparada para abrirse y compartir sus experiencias para tirar estos muros, estas barreras que la gente construye. Tenemos varias herramientas y todo esto es posible gracias al trabajo que hemos hecho”.

Cómo desarrollar una mentalidad ganadora

El psicólogo Jeff Brown, profesor clínico asistente de la Facultad de Medicina de Harvard, explicó a CNN que “el cerebro de un ganador no se trata de una solución rápida. Tienes que nutrir tu cerebro y cuidarlo”. Este proceso incluye una alimentación correcta rica en grasas buenas como las omega-3 y una actividad física constante. Brown enfatizó que “la función cerebral mejora si te estás moviendo” y que el descanso también es fundamental: “El sueño es fundamental para la consolidación de la memoria y el aprendizaje”.

Estudios revelan que los deportistas exitosos suelen percibir el estrés positivamente, como un reto. Dan Gould, psicólogo deportivo y ex director del Instituto para el Estudio de los Deportes Juveniles dijo que “los atletas que se desempeñaban mejor consideraban que el estrés era más facilitador que debilitante”. Señaló que esta mentalidad puede tener implicaciones significativas para todos, dado que un estudio de 1998 encontró que las personas que veían el estrés de manera negativa incrementaban en un 43% su riesgo de muerte prematura.

Jeff Brown enfatiza que el cerebro de un ganador necesita nutrición y descanso adecuado (REUTERS)

La autorregulación emocional es otro aspecto crucial en el rendimiento de los atletas. Gould compartió que “hay una mezcla óptima de emociones que te permite rendir al máximo”, y que una técnica clásica para calmarse es la respiración profunda. Incluso, algunos atletas utilizan una banda elástica en la muñeca que rompen para volver a centrarse.

Para poder competir al máximo nivel, los atletas élite deben prever las distracciones y trabajar para minimizarlas. Gould mencionó que durante el entrenamiento, se introducen ruidos muy fuertes para que los deportistas aprendan a mantener su concentración. Esta técnica ayuda a “estar en la zona”, donde nada más que la tarea en cuestión importa.

Una herramienta esencial para los atletas es la visualización. Los esquiadores olímpicos, por ejemplo, recorren mentalmente el recorrido y planen sus movimientos antes de visualizarlos para perfeccionar su rendimiento. “Te enseñas a creer eso debido a la repetición y siempre mejorando dentro de ti mismo”, detalló Gould.

Mantener una rutina estricta antes de cada evento también es primordial para los deportistas. “Los atletas que rinden bien se apegan a su rutina”, subrayó Gould. Estas rutinas no solo incluyen la preparación física, sino también mental y emocional para manejar cualquier imprevisto que pueda surgir antes de una competencia.

Finalmente, Gould añadió que evitar las dudas es crucial para el éxito olímpico: “No hay lugar para la duda en la mente de los atletas olímpicos”. La confianza viene de la práctica constante y la superación de fracasos, ya que los atletas crean vías neuronales específicas que les permiten ser precisos en su rendimiento.