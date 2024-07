Fin de semana clave para Franco Colapinto en su sueño de pelear por el título de Fórmula 2: largará 4° en la Sprint Race

Franco Colapinto se prepara para dar una de sus últimas batallas en el sueño por pelear los puestos de vanguardia del campeonato de Fórmula 2 y este fin de semana en el Circuito de Spa-Francorchamps que albergará el Gran Premio de Bélgica será fundamental. El argentino finalizó 7° en la qualy (posición en la que largará el domingo para la Feature Race) y saldrá 4° en la Sprint Race del sábado.

El corredor de MP Motorsport hizo un tiempo de 1.57.683, lo que lo dejó a 0.724 de la pole position que quedó en la propiedad del estonio Paul Aron (1.56.959). Los otros puestos fueron dominados por el brasileño Gabriel Bortoleto, el francés Isack Hadjar, el norteamericano Jak Crawford, el italiano Andrea Kimi Antonelli y el barbadense Zane Maloney.

En las espaldas del piloto albiceleste de 21 años quedaron el neerlandés Richard Verschoor, el noruego Dennis Hauger y el británico Zak O’Sullivan. Quitando a Verschoor y a O’Sullivan, 15° y 12° respectivamente, todos los otros integrantes del Top Ten de la qualy están también dentro de los diez pilotos con más puntos en el campeonato lo que significará un problema para Franco a la hora de buscar descontar distancias con los de arriba.

La grilla invertida para la Sprint de este sábado (desde las 9.15 de Argentina) marcará que Franco estará en el 4° lugar para la partida en la carrera que tendrá 18 giros. Mientras que el domingo (a partir de las 5 de la mañana), estará 7° en la parrilla de la Feature que contará con 25 vueltas.

“Una qualy difícil. Quería hacer un cambio mecánico. Hicimos un cambio aerodinámico que mejoró, pero necesitaba un cambio más mecánico para curvas más lentas y traccionar un poco mejor, poder cargar el auto un poco mejor. El balance no era bueno. No quedó muy bien el auto. Una pena porque creo que podríamos haber hecho un poco más. Estamos lejos del Top 5. Creo que el auto no estaba en su punto. Hice dos buenas vueltas. Positivo, hay que seguir trabajando porque no fue lo ideal hoy”, explicó.

Con 180 puntos para cosechar hasta el final de temporada como máximo, Colapinto llega a esta carrera en el quinto lugar del Campeonato de Pilotos con 96 unidades detrás del líder Hadjar (140), de Aron (124), de Bortoleto (110) y de Maloney (101). Antonelli (sexto con 85), Crawford (séptimo con 84), Hauger (octavo con 79), el indio Kush Maini (noveno con 74) y el brasileño Enzo Fittipaldi (décimo con 58) cierran los primeros diez lugares de esa tabla.

Mientras su escudería MP Motorsport se ubica tercera en el Campeonato de Constructores con 175 puntos detrás de Invicta Racing (184) y Campos Racing (178), el corredor de la escudería Williams continúa ganando las batallas individuales que mantiene con su compañero de escudería (Hauger) y de la Academia de Pilotos Williams (O’Sullivan), lo cual es un buen síntoma de su temporada en este estreno en Fórmula 2.

Tras esta presentación en Bélgica, la Fórmula 2 tendrá un parate de casi un mes para reactivar su calendario en el circuito italiano de Monza a fines de agosto. Luego llegará la recta final con el callejero de Bakú (14 de septiembre), el trazado qatarí en Lusail (fines de noviembre) y el cierre en Yas Marina de Abu Dhabi (7 de diciembre). Serán en total otras ocho carreras luego de este fin de semana en territorio belga.