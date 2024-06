“Es muy difícil”: la pregunta sobre las tradiciones de Argentina que puso en aprietos a las estrellas de la Selección

Parte del plantel formó parte de una encuesta de los organizadores de la Copa América

“Vení, caballo, tengo una pregunta para vos”, le dice Alexis Mac Allister a Nicolas González. El volante del Liverpool lleva el termo apretado entre su cuerpo y el brazo y carga en la mano el mate. El zurdo de la Fiorentina se acerca a una cámara fija, donde figura la consulta. Los dos visten como futbolistas de la selección, con la remera, el pantalón, las medias, los botines, pero parecen disfrazados: les falta la cancha de fondo y caminan sobre pisos alfombrados de algún hotel. En medio de la sesión de las fotos institucionales que se difundió el 17 de junio, tres días antes del inicio de la Copa América 2024, los organizadores del torneo jugaron a desafiar a los futbolistas.

La pregunta no es de fútbol ni del certamen, sino que compromete los estándares culturales de argentinidad. Los obligó a sopesar la respuesta. Nico González no respondió y dijo, en tono de gracia, estar disgustado con la pregunta. Es el final del video que se publicó en los canales oficiales de la Copa América: dura poco más de un minuto, está musicalizado por la canción de La T y la M que explotó durante el Mundial e invita al plantel argentino a responder cómo prefieren vivir, ¿sin mate o sin asado?

Julián Álvarez fue uno de los futbolistas que prefiere vivir con asado y sin mate

“Uh, qué difícil”, contestó Lisandro Martínez, antes de que Enzo Fernández pusiera un gesto de indefinición. Mac Allister coincidió con lo de “difícil” y Nico González desarrolló: “Esas preguntas no se responden”. El video muestra cómo, de a poco, los jugadores fueron respondiendo y elaborando una conclusión ligera de qué preferencias del patrimonio gastronómico nacional tiene el plantel de Lionel Scaloni.

“El mate a la mañana no puede faltar nunca”, argumentó Nahuel Molina en su voto. El resto, más allá de sus vaivenes, contestó sin justificar la respuesta. Cuti Romero, Exequiel Palacios, Franco Armani, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes votaron “sin mate”. Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Alexis Mac Allister, que fue coherente en su elección con su mate en brazo, eligieron “sin asado”. El sufragio contó con doce participantes de los 26 que conforman el plantel: ganó 7 a 5 los que prefieren vivir con asado y sin mate; Leo Messi y Ángel Di María no intervinieron; y Guido Rodríguez contestó “con los dos”.

El detrás de escena de la foto de Messi y Di Maria en la Copa América

En esa misma sesión de fotos, surgió una curiosa frase mientras Messi y Di María posaban ante las cámaras. Los organizadores de la cita publicaron piezas del trasfondo de ese proceso. Mostraron a Rodrigo de Paul besando un mini trofeo de la Copa América, a Julián Álvarez señalándose el logo de la competencia y cómo en la comunión, espalda con espalda, entre los dos máximos referentes de la plantilla, se dio el momento más emotivo de la sesión. Es que además de la sesión fotográfica, también hubo testimonio fílmico. Y se oyó el diálogo entre las estrellas y quienes se encargaron de la producción.

“Es la última”, se le escuchó decir al atacante del Inter Miami. “Dale, dale. Disparen porque es la última, Copa América no hay más, dale, dale”, se escucha a la voz en off, que arrancó algunas sonrisas nostálgicas. “Es la última, va, va. ¿Entró?”, preguntó antes de que irrumpieran los aplausos. La broma tiene sentido: Di María tiene decidido no volver a vestir la casaca de la Selección luego de este torneo para darle paso a las nuevas generaciones y a pesar de que sus compañeros y hasta el cuerpo técnico le suplican que revea su idea. Es más, tampoco definió su futuro inmediato, dado que el 30 de junio termina su vínculo con el Benfica y no cerró con ningún otro club. Existen charlas para que se incorpore al Inter Miami en 2025. ¿O jugará seis meses en Rosario Central? El caso de Messi es aún más incierto. ¿Qué pasará con el 10 después de la Copa América? Es la gran duda.