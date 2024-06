El TAS falló en contra de la nadadora transgénero Lia Thomas y no podrá competir en París 2024

Lia Thomas no podrá participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 (Credit: Brett Davis-USA TODAY Sports)

La nadadora estadounidense Lia Thomas, reconocida por ser la primera campeona transgénero en la historia de la NCAA División I, ha perdido su batalla legal contra World Aquatics. La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) impide que Thomas compita en los próximos Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán a partir del 26 de julio de 2024. Este fallo se suma a la serie de obstáculos que ha enfrentado la deportista desde que World Aquatics restringió la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas de élite.

En marzo de 2022, Thomas alcanzó la fama al conquistar el título universitario de las 500 yardas (457 metros) bajo la NCAA; pero luego la organización internacional, entonces conocida como FINA (ahora World Aquatics), votó a favor de limitar la participación de nadadores transgénero. La política establece que cualquier persona que haya pasado parte de la pubertad masculina no puede competir en la categoría femenina de élite.

La atleta, de 25 años, presentó un recurso ante el TAS en enero de este año, argumentando que las restricciones no solo son “inválidas e ilegales” sino también discriminatorias. Su equipo legal alegó que estas medidas violan la carta olímpica y la constitución de World Aquatics. Sin embargo, el tribunal con sede en Suiza desestimó la apelación. El fallo indicó que “dado que el Atleta no tiene derecho a participar en un ‘Evento de Élite’ dentro del significado de la Política de Natación de EE. UU., y mucho menos a competir en una competencia de WA... simplemente no tiene derecho a participar en la elegibilidad para competir en competiciones de WA.”

World Aquatics expresó su satisfacción con la decisión. Un portavoz de la organización comentó: “Acogemos con agrado la reciente decisión tomada por el TAS en relación con el caso de Lia Thomas, que creemos que es un gran paso adelante en nuestros esfuerzos para proteger el deporte femenino”. La entidad continua comprometida en trabajar con todas las partes para asegurar la inclusión en los deportes acuáticos.

No es la primera vez que World Aquatics intenta abordar la inclusión. En 2022, la organización tuvo la iniciativa de crear una categoría separada para nadadores transgénero y no binarios en la Copa del Mundo de Berlín. Sin embargo, este debut quedó suspendido por la falta de participantes.

El fallo del TAS ha generado un amplio debate sobre las políticas de inclusión y el equilibrio necesario para proteger la equidad en el deporte femenino. Los defensores de Thomas argumentan que estas restricciones son discriminatorias y no reflejan los valores de inclusión promovidos por el Comité Olímpico Internacional. Por otro lado, World Aquatics y otros organismos deportivos sostienen que estas políticas son necesarias para mantener la competencia justa. Recientemente, el ente anunció: “Seguimos comprometidos a trabajar en colaboración con todas las partes interesadas para defender los principios de inclusión en los deportes acuáticos y confiamos en que nuestra política de inclusión de género represente un enfoque justo”.