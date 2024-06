Por qué Jerry West es la figura del logo de la NBA

Jerry West, la inspiración del logo de la NBA, fallece a los 86 años (REUTERS)

El mundo del deporte fue sacudido por la noticia de la muerte de Jerome Allan West, la leyenda de la NBA. Conocido por ser la inspiración para el icónico logo de la liga, el ex basquetbolista murió a los 86 años. Los Ángeles Clippers, la franquicia para la cual trabajaba como ejecutivo, confirmó su fallecimiento en la mañana de este miércoles 12 de junio.

Más allá de su rol ejecutivo, la carrera de Jerry West fue prolífica desde sus primeros días como jugador. Vistiendo exclusivamente la camiseta de Los Ángeles Lakers entre 1960 y 1974, West se enfrentó a una era dominada por los Boston Celtics, equipo al que odiaba profundamente, tal como cuenta su autobiografía y también como se vio reflejado en la serie “Lakers: Winning Time”.

A pesar de esta dura competencia, West logró consagrarse campeón en 1972 tras vencer a los New York Knicks. Además, formó parte del equipo de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

“Mr. Clutch” se destacó no solo en el campo de juego, sino también fuera de él. Fue seleccionado 14 veces para el All-Star Game y es miembro del Salón de la Fama de la NBA. En 1969, West fue galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales, a pesar de que los Lakers perdieron la serie ante los Celtics. Su influencia trascendió su carrera como jugador, ocupando roles gerenciales en diversos equipos, incluyendo a los Golden State Warriors y sus amados Lakers.

Jerry West, figura esencial en la historia del baloncesto y la identidad de la NBA (Getty Images)

Durante su etapa como jugador, West llegó a la NBA luego de un paso exitoso por la Universidad de West Virginia, donde fue el MVP de las Finales de la NCAA y fue elegido en la primera ronda del draft por los Lakers en 1960. Jugó como base o escolta en el equipo californiano hasta 1974 y culminó su carrera profesional con 25.192 puntos en 932 partidos oficiales, cerrando con un promedio de 27 tantos por juego y ocupando el puesto 25 de la tabla histórica de máximos anotadores.

Lamentablemente, la noticia de su muerte pone fin a una era gloriosa para uno de los nombres más resonantes en la historia de la NBA. La liga y el deporte en general pierden a un ícono cuya influencia perdurará en la memoria colectiva del baloncesto.

Jerry West y la historia detrás del logo de la NBA

El logo de la NBA es uno de los símbolos más reconocibles asociados con la mejor liga de básquet del mundo. Este emblemático diseño se ha convertido en un símbolo de excelencia, atletismo y espíritu de competición desde su creación en 1969.

Por aquellos años, la liga buscaba establecer una identidad visual resonante para los aficionados. Alan Siegel, un destacado diseñador y CEO de Siegelvision, una consultoría de identidad de marca, fue el encargado de crear un logotipo que capturara la esencia del juego.

El logotipo de la NBA, símbolo de excelencia desde su creación en 1969 (AP Foto/Ashley Landis, Pool)

Jerome Allan West, en ese momento una estrella del los Ángeles Lakers, se convirtió en el modelo perfecto. Siegel se inspiró en una fotografía de Jerry mientras driblaba con precisión y gracia. La silueta de Mr. Clutch en plena acción se convirtió en la base del logotipo de la NBA. Este diseño ha permanecido en gran medida sin cambios desde su creación.

A lo largo de los años, el logotipo ha sido objeto de debates y discusiones en torno a su posible modificación. Algunos argumentan que un nuevo logo es necesario para representar la evolución de la NBA, mientras que otros creen que el actual logotipo ha adquirido un carácter icónico que debería mantenerse. “El logotipo actual ha trascendido las fronteras del baloncesto y se ha convertido en un verdadero icono cultural,” indicó un portavoz de Siegelvision.

La emblemática foto que dio vida al logo de la NBA (Photo by Focus on Sport/Getty Images)

Aunque Jerry West fue la inspiración para el logo, durante muchos años no se reconoció oficialmente que él era la figura representada. Esto contribuyó a la mística del logo y permitió que representara a todos los jugadores de baloncesto, no solo a una persona en particular.

A lo largo de los años, el logo de la NBA ha llegado a simbolizar el baloncesto profesional en su totalidad, y la figura de Jerry West como “el hombre en el logo” ha quedado como un tributo a su impacto en el deporte. Esta marca no solo está arraigada en la historia del baloncesto, sino que también ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. Este logotipo ha sido crucial en la globalización del baloncesto. Con la expansión internacional de la NBA, la silueta de Jerry West ha inspirado a innumerables atletas aspirantes a seguir sus sueños.