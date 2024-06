Un poderoso club de Brasil buscará fichar a Nicolás Valentini, en conflicto con Boca Juniors

Nicolás Valentini, con un pie afuera de Boca: ¿se va en este mercado o libre a fin de año? (EFE/Sebastiao Moreira)

Nicolás Valentini, futbolista de Boca Juniors que supo ser importante en el ciclo de Jorge Almirón el año pasado y también era considerado por Diego Martínez, lleva 12 partidos apartado de las convocatorias luego de no haber acordado la renovación del contrato que lo une al club hasta fines de 2024. El defensor de 23 años se entrena con el plantel profesional, pero el DT advirtió que no lo tiene en cuenta por pedido de la directiva. Ahora surgió el interés de un equipo brasileño por él.

Palmeiras, uno de los animadores y principales candidatos en la actual edición de la Copa Libertadores, tiene en carpeta al zaguero que disputó el Torneo Preolímpico con la selección argentina a principios de año. Así lo informó el medio brasileño UOL Esporte, que especificó que el departamento de Análisis de Mercado del Verdao estudia el caso del marcador central para reforzar la última línea del elenco dirigido por Abel Ferreira.

Un dato importante a tener en cuenta es que el campeonato brasileño no se detendrá pese a la disputa de la Copa América y Palmeiras quedará desguarnecido en ese sector por la convocatoria del capitán paraguayo Gustavo Gómez con su seleccionado nacional. Al mismo tiempo, el defensor Luan Garcia Teixeira se marcharía al fútbol mexicano y entonces el cuadro paulista perdería otra pieza importante.

¿Cómo se manejará el Consejo de Fútbol xeneize ante esta situación? En principio, Juan Román Riquelme y compañía no mejorarán la oferta que le hicieron a Valentini para extender su vínculo en la institución. Por ende, si el defensor que llegó a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Mayor no baja sus pretensiones, se marchará en condición de libre a fin de año.

Valentini se perderá los Juegos Olímpicos de París si no resuelve su contrato en Boca (EFE/ Rayner Peña R.)

Ahora bien, ¿es posible que ante una oferta en este mercado lo dejen ir? Si bien Palmeiras necesita refuerzos cuanto antes, los directivos brasileños saben que a partir del 1° de julio quedarán habilitados para negociar un contrato que recién podrá ser firmado desde el 1° de enero de 2025. Entonces, si pretenden contar con sus servicios en el corto plazo, deberán desembolsar una suma de dinero que satisfaga las necesidades de Boca. Y ahí es donde el Xeneize se pondría firme. Según Transfermarket, sitio especializado en transferencias, la cotización de Valentini supera los 6 millones de dólares.

Por experiencias anteriores, es difícil imaginar que Boca acepte un monto menor que se asemeje más a un resarcimiento económico que a la cifra real del valor del futbolista. En ese caso, lo mantendrán dentro del plantel y Valentini se quedaría sin jugar partidos oficiales hasta 2025. Además, vale mencionar, el jugador que fue considerado titular por Javier Mascherano en el Preolímpico de Venezuela no será tenido en cuenta para los Juegos Olímpicos de París.

“Desde AFA no me dieron ninguna directiva oficial sobre Valentini. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder. Creo que es lo normal... Él está en la lista de 50, pero bueno... Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar”, manifestó Mascherano hace unas semanas en diálogo con Infobae.

Planteado el escenario, será Valentini quién tenga que resolver qué hacer con su futuro. Si acepta las condiciones contractuales que le ofrece Boca, podría ser citado por Mascherano para los Juegos Olímpicos, será considerado para las convocatorias por Diego Martínez y quedará pendiente una hipotética transferencia para el futuro. Si no, tendrá que conseguir una oferta que satisfaga las pretensiones del Consejo de Fútbol para marcharse en este mercado o tendrá que amigarse a la idea de seguir en el Xeneize hasta fin de año sin disputar encuentros oficiales.