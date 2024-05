8 frases de Diego Martínez tras el empate de Boca: por qué no convocó a Benedetto y su opinión por el gol anulado a Cavani

Boca Juniors empató sin goles ante Talleres de Córdoba en la Bombonera en un encuentro que, tranquilamente, pudo perderlo, como así también ganarlo, porque tuvo dos goles invalidados por correctos fueras de juego. El entrenador del Xeneize, Diego Martínez, se refirió a lo que dejó el compromiso en conferencia de prensa y analizó lo que se viene.

Uno de los temas abordados por el director técnico fue la situación de Darío Benedetto, quien no fue convocado por segundo encuentro consecutivo y se habían instalado dudas sobre el futuro del centrodelantero en la institución. “Tuvimos una charla en la semana, fue muy clara por ambas partes. Hablamos de cuestiones personales y futbolísticas. Que no esté convocado tiene que ver con cuestiones futbolísticas”, manifestó Martínez, luego de haber mantenido un intercambio en la previa al cruce contra la T.

Vale recordar, el Pipa no había viajado a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba y la frase dicha por Martínez después de aquel partido resonó en el Madre de Ciudades: “No viajó porque creí que la mejor opción eran los que viajaron, los que mejor nos iban a representar y que más disponibles estaban para este partido”. El atacante había celebrado su cumpleaños número 34 en un salón privado de Puerto Madero, y lo que molestó al DT fue notar que el 9 apareció en la sala de kinesiología al día siguiente y disparó una frase burlona: “Noches alegres, mañanas tristes”, según la versión revelada por ESPN.

Por otro lado, Martínez fue consultado por la cantidad de lesionados que tuvo en el plantel a lo largo del semestre, después de que Kevin Zenón tampoco pudo estar en la noche del sábado: “Salvo lo de Aaron (Anselmino), que fue una lesión importante, están siendo lesiones donde la recuperación es rápida. Eso me da a pensar que el factor de la seguidilla de partidos es muy importante. Podemos cometer errores como cuerpo técnico, pero están siendo pequeñas lesiones, no tan grandes, que a muchos equipos le están pasando”.

* Diego Martínez sobre la carga de partidos de Boca

En este sentido, hizo mención al calendario apretado: “Analizamos la cantidad de partidos que venimos jugando en el mes y es difícil, pero es lo que toca y hay que afrontarlo. Tenemos que tratar de obtener la mayor cantidad de los nueve puntos que nos quedan en el primer semestre, lograr el objetivo de pasar de fase en Copa Sudamericana y terminar en los primeros puestos de este torneo”.

Además, expuso sus sensaciones frente al gol anulado a Edinson Cavani en el primer tiempo contra Talleres: “Lo volvimos a ver, es mínimo, una rodilla. Pero hay que confiar y creer que fue así. No queda otra que seguir intentándolo”.

Boca Juniors volverá a jugar este miércoles desde las 21 (hora argentina) ante Nacional Potosí como local con la necesidad de no perder para asegurarse un boleto a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Si gana y Fortaleza no lo hace ante Sportivo Trinidense, podría avanzar a los octavos de final, sino deberá disputar la ronda previa frente a alguno de los terceros de la Copa Libertadores para ganarse su lugar entre los 16 mejores.

En el plano doméstico, la entidad de la Ribera afrontará sus últimos dos partidos antes del parate por Copa América el domingo 2 de junio ante Platense en Vicente López y el viernes 14 recibirá a Vélez.

MÁS DECLARACIONES DE DIEGO MARTÍNEZ

* Más declaraciones de Diego Martínez

Por qué no jugó Kevin Zenón: “Está bien, tiene una inflamación en la parte baja del tendón rotuliano. En los estudios no salió absolutamente nada. Es cuestión de que baje esa inflamación, está con tratamiento con los médicos, estuvo concentrado para no cortar el tratamiento y esperamos su evolución. Ojalá que sea positiva para el miércoles”.

El balance de sus primeros meses en el cargo y lo que se viene: “Más allá de la dura derrota en la Copa de la Liga ante Estudiantes, es un buen semestre. No es momento de ponerme a pensar sobre los jugadores que van a seguir o no”.

El análisis del empate ante Talleres: “Hicimos un muy buen primer tiempo. Tuvimos varias aproximaciones que no terminaron siendo muy peligrosas, pero el equipo llegó de manera muy clara. El rival fue superior en el segundo tiempo. Tuvimos muchas imprecisiones en nuestro campo, eso generaba pérdidas peligrosas, que algunas terminaron en aproximaciones. El balance de los 90 minutos es que el empate está bien. Era un partido importante para ponernos en los primeros puestos. Es importante darle importancia a estos partidos, que terminan siendo determinantes al final del campeonato”.

Qué le faltó a Boca para ganarlo: “Un poco más de frescura y control para crecer en el segundo tiempo. Nos faltó un poco más de precisión”.