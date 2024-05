Punto final para la novela: Barcelona despidió a Xavi

Joan Laporta le comunicó a Xavi que no seguirá al mando del equipo (Foto: Reuters/Albert Gea)

El ida y vuelta que se abrió a principios de este 2024 terminó en las últimas horas en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí de Barcelona: el presidente Joan Laporta le comunicó a Xavi que no seguirá siendo el entrenador del primer equipo.

El club tomó la decisión finalmente de no darle continuidad al ciclo del emblemático ex mediocampista en el banco de suplentes y fue el primer mandatario el que le dio la noticia: “El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25″, informaron por sus redes sociales.

El próximo domingo, ante el Sevilla como visitante por la 38ª fecha de la Liga, se terminará el ciclo de uno de los nombres más importantes en la historia del Blaugrana. En enero del 2024, tras una insólita derrota contra Villarreal que complicó su situación en el torneo local, Xavi sorprendió a todos y advirtió que no continuaría más allá de esta temporada, a pesar de que todavía tenía por delante los octavos de final de la Champions League (finalmente quedó eliminado en cuartos por el PSG).

Las semanas fueron pasando, hasta que durante abril decidieron confirmar ambas partes que seguirían trabajando en conjunto hasta junio del 2025. La paz duró poco: una crisis entre el DT y el presidente que se desató días atrás comenzó a poner la lupa nuevamente sobre el futuro de Xavi. Finalmente, la directiva tomó la decisión de cesar al símbolo de 44 años.

Debutó como jugador allí en 1998 y se marchó 17 temporadas más tarde como uno de los jugadores más ganadores de la historia con 23 coronas. Entre 2015 y 2019, continuó su carrera profesional en el Al-Sadd de Qatar, hasta que pegó el salto al rol de entrenador en esa entidad. Su experiencia terminó allí abruptamente hacia finales del 2021 cuando llegó el llamado del Barcelona.

En noviembre del 2021 vivió una emocionante presentación en su casa deportiva como DT, ocupando el lugar del saliente Ronald Koeman. Si bien logró llevar al Blaugrana a ganar dos coronas en la era post Messi (Supercopa y Liga de España), su camino como DT tuvo altibajos a punto tal de terminar en esta incómoda salida.

El ex DT de Alemania, Hansi Flick, es el apuntado para reemplazar a Xavi (Foto: Reuters/Kacper Pempel)

En este contexto, el comunicado oficial de la entidad catalana advierte que “en los próximos días, el FC Barcelona informará de la nueva estructura del primer equipo”, aunque el diario Mundo Deportivo le pone fecha: el próximo lunes 27 de mayo se espera que hagan oficial la contratación del alemán Hansi Flick.

En el periódico local Sport incluso aseguran que el ex entrenador de la selección alemana cobrará un sueldo inferior al de Xavi y “no será exigente con los refuerzos” ya que entiende la delicada situación financiera que pasa el Blaugrana. Firmaría por dos años y arribaría con dos colaboradores alemanes.

Flick, de 59 años, comenzó su camino en el ascenso alemán hasta que en 2006 se convirtió en asistente técnico de Joachim Löw en la selección de su país. Recién en 2019 volvió a ponerse al frente de un equipo él mismo: comandó al Bayern Múnich hasta que dos años más tarde decidió dejar el puesto y pegó el salto al combinado nacional de su país para cubrir la salida de su ex jefe Löw rumbo al Mundial 2022.

Tras una mala Copa del Mundo, la Mannschaft decidió terminar con su gestión hacia finales del 2023.

EL COMUNICADO DE BARCELONA

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25.

El encuentro se ha producido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y han estado presentes el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director deportivo, Anderson Luís de Souza, Deco, así como los asistentes de Xavi, Òscar Hernández y Sergio Alegre.

El FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su labor como entrenador, que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo, y le desea toda la suerte del mundo.

Xavi Hernández dirigirá este domingo en Sevilla su último partido como técnico del primer equipo.

En los próximos días, el FC Barcelona informará de la nueva estructura del primer equipo.