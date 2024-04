El Wrexham AFC de dos actores de Hollywood logró su segundo ascenso consecutivo y quedó un paso más cerca de la Premier League

El Wrexham AFC de Ryan Reynolds y Rob McElhenney logró el ascenso a la League One

El Wrexham AFC, equipo de fútbol de Gales, consolidó su segundo ascenso consecutivo bajo la propiedad de los actores de Hollywood Ryan Reynolds (Deadpool) y Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia), llegando a la League One, correspondiente a la Tercera División en Inglaterra. Este significativo logro se produjo tras una contundente victoria de 6 a 0 contra el Forest Green. Los goles fueron obra de Elliot Lee, Paul Mullin, Ryan Inniss, Ryan Barnett y Jack Marriott. Este triunfo aseguró al Wrexham un lugar en una categoría superior del fútbol inglés por primera vez desde la temporada 2004/2005.

Desde que Reynolds y McElhenney tomaron el mando del club en febrero de 2021, con una inversión de 2.5 millones de dólares, el Wrexham ha visto una notable transformación. Su ascenso a la League One se remonta a un excepcional rendimiento en la temporada previa, sumando 111 puntos en la National League, estableciendo un récord absoluto para el fútbol inglés en un campeonato de 46 partidos. Bajo la dirección técnica de Phil Parkinson, el equipo ha conseguido posicionarse a solo dos ascensos de alcanzar la cumbre del fútbol inglés, la Premier League.

Los festejos del Wrexham AFC por el ascenso

La hazaña del Wrexham ha capturado la atención mundial no solo por sus logros en el campo sino también fuera de él, gracias al documental ‘Welcome to Wrexham’, que narra la extraordinaria recuperación del club desde su adquisición por los dos populares artistas. Este proyecto documental ha contribuido a poner al club gales en el foco internacional, destacando los esfuerzos y el compromiso de sus propietarios por revivir la fortuna de un equipo con una larga historia en el fútbol británico.

El Wrexham, ahora en la segunda posición de la tabla con 82 puntos, ha superado con éxito los retos de la Division Two, asegurando una de las tres plazas de ascenso directo y evitando los playoffs. El Wrexham AFC sumó para esta temporada a James McClean, George Evans, Leam Hall, Arthur Okonkwo y Jack Marriott, entre otros.

Wrexham logró el ascenso por segundo año consecutivo

A los galeses le restan dos partidos para finalizar la temporada: el sábado 20 de abril visitará al Crewe Alexandra (5°, con 70 puntos) y el sábado 27 recibirá al Stockport Country (1°, con 86 unidades).

Con este salto de nivel, en la próxima temporada se medirán con tradicionales equipos como el Reading, Charlton, Bristol Rovers, Wigan o Blackpool, entre otros.