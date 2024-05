El candidato presidencial uruguayo Yamandú Orsi denunció por difamación a trabajadora sexual trans

El pre candidato a presidente por el Frente Amplio Yamandú Orsi, acusado falsamente deuna agresión (@cabezamartini)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Antes de que el programa Santo y Seña de Canal 4 divulgara un testimonio revelador de la trabajadora sexual trans Paula Díaz, el precandidato a presidente de Uruguay Yamandú Orsi había recibido una noticia que le dio tranquilidad: ante la Justicia, la mujer que lo denunció por un supuesto hecho ocurrido hace 10 años había dicho que todo era mentira.

Impulsada por Romina Celeste Papasso –una amiga de ella, militante del Partido Nacional y con un alto perfil mediático en Uruguay–, Díaz denunció en marzo ante la Policía que Orsi no le había querido pagar tras contratar sus servicios sexuales y luego la había agredido. Ahora, cuando el falso relato quedó en evidencia, el precandidato a presidente presentó una denuncia por difamación y simulación de delito.

“Se pretendió manchar mi imagen. Desde el principio dijimos que la acusación era falsa. No nos sorprende el contenido de lo que ayer (por el programa del domingo) se dijo. Nosotros manejábamos toda esa información. Mis abogados tenían los elementos para ser contundentes”, dijo Orsi, en una conferencia de prensa que convocó para el mediodía del lunes, en la sede del Frente Amplio.

Paula Díaz, la mujer trans que denunció a Yamandú Orsi, admitió que mintió (Santo y Seña/Canal 4)

“Para mí está claro que este no es un asunto pergeñado por dos mujeres que se les ocurrió un día hacer esto, un delito de este tipo porque acá hay una acusación falsa. Acá hay algo más. Hay gente detrás de esto. Estoy convencido de que hay que ir hasta el hueso con esto, hay que seguir investigando qué pasó. Mis abogados hicieron la denuncia por simulación de delito y por difamación”, continuó el dirigente de izquierda.

El programa Santo y seña también divulgó un audio que Papasso envió a Díaz, en el que quedaba evidenciada la maniobra:

Audio de Romina Celeste Papasso a Paula Díaz, en la que le dice que invente una denuncia contra Yamandú Orsi, candidato presidencial en Uruguay (Santo y Seña/Canal 4)

“Esto es muy simple. Vos trabajabas en el Parque Roosvelt. Este señor te paró. Estaba alcoholizado y se enojó porque no se le paraba. Vos inventá todo lo que quieras. Cuanto peor, peor, peor. Intentaste hacer todo lo posible y no se le paraba. Y te enojaste y dijiste: ‘Bueno, pagame, yo tengo que seguir trabajando’. Inventá la historia que tengas, pero que sea algo parecido a lo que conté. Y resulta que el loco no te quiso pagar, te pegó en la cabeza; vos te caíste al suelo, quedaste media desmayada y se fue”, le sugiere Papasso en el audio.

En paralelo a las declaraciones de Orsi de este lunes, el Partido Nacional resolvió la expulsión de Papasso de sus filas partidarias. El nombre de esta mujer trans se hizo conocido mediáticamente luego de su denuncia contra el dirigente de su mismo partido Gustavo Penadés, que terminó procesado con prisión preventiva por abuso y explotación sexual de menores.

El precandidato a presidente de Uruguay continuó con su agenda por el departamento de San José (@OrsiYamandu)

A su vez, la Policía detuvo a Papasso en la zona del Parque Batlle y fue enviada hasta la Fiscalía de Ciudad de la Costa –donde estaba radicada la denuncia– para declarar ante la fiscal. Antes de llegar a la sede, la ahora denunciada declaró a Telemundo que “hay gente detrás” de su denuncia, aunque prefirió guardar los nombres. “Me ofrecieron ser diputada”, declaró.

Por la noche, Papasso se acercó a los medios para pedirle perdón a Orsi y le planteó públicamente un acuerdo reparatorio. “Me quieren llevar presa bastante tiempo”, declaró.

La militante Romina Celeste estuvo detrás de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi y quiere un acuerdo reparatorio para evitar ir presa (Captura Telemundo/Canal 12)

Mientras Papasso estaba en Fiscalía, la Policía detenía a Díaz en una casa del barrio periférico Jardines del Hipódromo y está previsto que declare este lunes.

En una conferencia de prensa, en tanto, el principal abogado de Orsi, Jorge Díaz, dijo que la actuación de la fiscal Sandra Fleitas, que investigó el caso, “no les daba garantías”. Según declaró, la investigadora sabía hace más de una semana que la denuncia de Díaz era falsa y la causa continuaba abierta. Los abogados pidieron su archivo.

Además, Díaz se refirió a dos viajes de Papasso a Buenos Aires y contó que cree que allí se originó la mentira. “Mi intuición y mi conocimiento de cómo funcionan determinadas organizaciones y servicios es de que fue de alguna forma aleccionada o preparada en la República Argentina, porque este tipo de operaciones allá son muy comunes”, dijo.