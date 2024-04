El partido de Messi en la dolorosa eliminación del Inter Miami en la Concachampions: de la hostil recepción a una pared top y la asistencia consuelo

Así abuchearon a Messi y Martino en la previa del partido entre Rayados e Inter Miami

En su retorno al conjunto titular tras la lesión que lo había relegado del partido de ida, Lionel Messi poco pudo hacer para intentar evitar la eliminación del Inter Miami en la Concachampions. Tras la caída 2-1 en Florida, las Garzas perdieron 3-1 en Monterrey ante Rayados y el sueño continental frenó en cuartos de final.

El capitán, de 36 años, se mostró recuperado de la dolencia muscular en la pierna derecha: venía de jugar 45 minutos y anotar un gol en el empate 2-2 contra Colorado por la MLS. No obstante, el problema del elenco dirigido por el Tata Martino fue colectivo. Y los arrestos individuales del Diez o sus clásicas asociaciones con Jordi Alba o Suárez resultaron chispazos en una noche profundamente oscura del equipo estadounidense.

El clima hostil, sobre todo a partir de las discusiones con el cuerpo técnico de Rayados en el epílogo del primer duelo, se sintió desde el mismísimo momento en el que en pantalla gigante mostraron las alineaciones. Hubo abucheos para el punta y para el DT, que dirigió a México en Qatar 2022. De todas formas, se divisaron muchas camisetas rosas con el dorsal del ídolo en las graderías.

* La oportunidad de Messi con el partido 0-0

Pese a la tenencia permanente de los primeros minutos (llegó a tocar el 70% de posesión), el local siempre fue más filoso. La Pulga debía retroceder por momentos hasta el propio campo para tomar contacto con el balón y armar. Así y todo, a los 24 minutos, tuvo una posibilidad que pudo revertir la llave.

El astro se combinó con su socio Alba y remató por arriba de frente al arco. Fue, tal vez, de lo mejor construido por la visita, que a los 31 se vio en desventaja por el fatal error de Drake Callender, quien le regaló la pelota a Brandon Vázquez en la salida para que abriera el score. El líder procuró levantarle el ánimo con tanto partido por delante: lo aplaudió y lo aconsejó para que la falla no le nublara la lucidez.

El blooper de Callender en el primer gol de Rayados

A partir de allí, las chances del Inter Miami se extinguieron poco a poco. En el primer tiempo, Messi asistió a Lucho Suárez para que anotara (fue anulado por offside), luego el arquero Esteban Andrada le contuvo un intento tras cesión del charrúa (también se hallaba fuera de juego) y el as se peleó con Gerardo Arteaga, quien ante un quite del campeón del mundo exageró una caída para pedir una falta que no existió. “Toqué la pelota”, le gritó Lionel y se sonrió ante la actuación.

El complemento fue el momento del dominio casi total de Monterrey, que amplió distancias con las conquistas de Germán Berterame y Jesús Gallardo. Incluso, se llegó a escuchar algunos “ole” por parte de la parcialidad dueña de casa. Al menos, Messi pudo desquitarse propiciando el descuento. A los 85 minutos, ejecutó a la perfección un tiro libre para la entrada de Diego Gómez, quien descontó.

La Pulga y las Garzas tendrán que enfocarse en la MLS: este sábado visitan a Kansas City.

* El descuento de Inter, tras asistencia de Leo a Gómez

* Las principales acciones de un cotejo que dominó Monterrey