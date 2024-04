El descargo de Hernán Grana tras su irrupción en un partido de baby de su hijo: “Lo que se mostró no fue la verdad de lo que pasó”

El ex Boca Hernán Grana intentó agredir a un árbitro de fútbol infantil

Hernán Grana quedó envuelto en un escándalo luego de que irrumpiera durante un encuentro de fútbol infantil en el que jugaba su hijo para agredir al árbitro. El último sábado, el experimentado defensor, con paso en Boca Juniors, Ferro, Quilmes, entre otros, fue expulsado de un partido de baby tras discutir con varios particulares en su intento de dirigirse y cuestionar la labor del juez amateur.

Horas más tarde, y luego de que se viralizara el video con su polémico accionar, el actual futbolista de All Boys hizo su descargo. Si bien el lateral 38 años reconoció su error al dirigirse de esta manera hacia el árbitro, en especial por tratarse de un futbolista profesional, también se mostró en contra de quienes aseguraron que quiso golpear al juez.

“Salgo a aclarar algo que pasó ayer en la jornada de baby donde jugaba mi hijo contra Racing donde alguna persona me filmó protestando al árbitro en el cual se ve que voy a hablarle. Fui a hablarle porque estaba dejando que nenes de 9 años se pegaran y no les decía nada. Entonces lo único que quería decirle era que les hablara”, comenzó su descargo Hernán Grana.

“Me hago cargo de mi reacción totalmente desubicada y desmedida, no está bien y menos viniendo de un profesional como yo, pero jamás le quise pegar ni mucho menos. Sí, querer decirle que no deje que los nenes se peguen. Los que me conocen saben la clase de persona que soy y más con los nenes. Pido disculpas porque no era la manera ni el momento de hablar con el árbitro, principalmente por los nenes, pero mi único objetito era que no se peguen más”, continuó el mensaje que dio a conocer a través de su cuenta de Instagram @granahernan.

El actual defensor de All Boys también reconoció que esta situación lo pone “triste” y que también le da “bronca” porque hay gente que quiere ensuciarlo.

El descargo de Hernán Grana tras el video en el que se lo ve increpando a un juez amateur durante un partido de baby de su hijo (Instagram)

“Me pone triste y me da bronca que haya gente queriendo ensuciar mi persona pero tengo la conciencia bien tranquila de qué clase de persona soy y lo que se mostró en el video no fue la verdad de lo que pasó. Se ve que jamás quiero agredir a nadie, pero voy a ir hasta lo último contra esas personas que quisieron ensuciarme. Porque podés decir y opinar lo que quieras sobre mi forma de jugar pero no sobre mi persona. No se los voy a permitir”.

En el video que se viralizó se lo ve al lateral que surgió de Platense y concretó una trayectoria profesional por Los Andes, All Boys, Lanús, Quilmes, Belgrano y Ferro acaparar la atención de los espectadores cuando saltó desde las pequeñas gradas para dirigirse en plena cancha hacias las autoridades que impartían justicia en el choque amateur de los menores de edad.

“¡Cobrá bien, dale!”, fue el primer grito que registró un testigo con la cámara de su teléfono celular. “¡Dale Gordó, cobrá bien! ¡Lo viene agarrando de la camiseta!”, continuó mientras dejaba el mate hacia un lado y se disponía a ingresar al terreno de juego.

Con remera negra, una bermuda desgarrada y zapatillas blancas, el defensor que hasta la temporada pasada se desempeñó en el conjunto del Oeste no dudó en entrar a la cancha y sacarse de encima con empujones a los que tenían el deseo de calmarlo. Entre los pedidos generalizados que reclamaban que echaran al intruso y otros involucrados que le pidieron a Grana que se retirara para dejar de hacer el ridículo, el árbitro ni siquiera lo miró y optó por alejarse cuando entendió que podría recibir alguna agresión.

Los entrenadores, algunos padres y otros adultos intervinieron para persuadir al futbolista y llevarlo de nuevo hacia el sector detrás del arco, donde quedó a regañadientes insultando a todos los que se cruzaba, incluido al juez.