El dardo de Karim Benzema a Marcelo Gallardo y sus compañeros tras el empate del Al Ittihad en Arabia Saudita

Benzema y Gallardo, una sociedad que no logra química

El Al Ittihad que dirige Marcelo Gallardo se aleja de la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Asia. No pudo en su campo con el Al Taawon (0-0) y el Al Ahli, tercero en la tabla, empató con el Al Wehda y sigue cinco puntos por encima.

Karim Benzema, máxima figura de los Tigres, jugó el partido completo, pero sigue sin anotar. El francés, que compartió minutos con su compatriota Ngolo Kanté, no marca desde el 15 de diciembre, durante el Mundial de Clubes.

La mejor ocasión del cuadro del DT argentino no estuvo en los pies del ex Real Madrid: llegó a los nueve minutos, desde los 12 pasos. No acertó Abderrazak Hamdallah al ejecutar el penal y el Al Ittihad se quedó sin triunfo por segunda jornada seguida. El mal momento provocó, por caso, la protesta de la afición, que durante el himno de la institución le dio la espalda al plantel, que fue campeón en la temporada pasada.

“Dependemos de un grupo muy limitado de jugadores y debemos competir con ellos y encontrar soluciones. Estamos en la fase final de la liga y este es el equipo que tenemos. Después del final de la temporada, la conversación será diferente. La situación actual es una en la que debemos mejorar el rendimiento y superar las dificultades”, analizó el Muñeco Gallardo post encuentro, marcando el terreno, pero sin perder la serenidad.

Mucho menos diplomático fue Benzema, de 36 años. “No soy el mismo del Real Madrid. No es el mismo club, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo, no puedo ganar solo”, se excusó al hablar sobre su sequía en la red. Enseguida se dispararon las interpretaciones, pero el dardo pareció apuntado a los otros futbolistas del club y al orientador, que es quien elige la estrategia, que no está encontrando su finalización en las jugadas.

Vale recordar que desde el desembarco del ex River en el banco de suplentes, se sucedieron los chispazos con el ariete, que ya había tenido problemas con el portugués Nuno Espíritu Santo, el anterior técnico, que se marchó precisamente tras una pelea con Karim. Uno de ellos se dio cuando el punta regresó tarde tras el receso de fin de año y le echó la culpa a una tormenta en su lugar vacacional.

Según Fabrizio Romano, el gurú de las transferencias en Europa, el atacante evaluará ofertas a mitad de año. “Ya veremos, para mí lo más importante es estar aquí de momento, veremos qué pasa en el futuro”, declaró Benzema. “Cada día hay muchas novedades. Ya veremos”, concluyó.

