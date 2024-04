Mac Allister habló de su gran presente en Liverpool: por qué Klopp se parece a Scaloni, su mensaje al Colo Barco y las bromas con Julián Álvarez

Alexis Mac Allister es una de las figuras del Liverpool puntero de la Premier League y viene de marcar un golazo clave para la victoria 3-1 ante el Sheffield United en la última jornada del torneo inglés. El campeón del mundo ha recibido grandes elogios por su rendimiento en los Reds y brindó una entrevista en al que repasó las claves del equipo y la importancia de Jürgen Klopp, a quien emparentó con Lionel Scaloni.

“Creo que la parte más importante que tiene Klopp es la de motivar y acompañar mucho al jugador. En ese sentido es un poco bastante parecido a Scaloni. La verdad que maneja muy bien al grupo, es muy cercano y le da confianza a sus jugadores. Es su virtud más grande. Después, tácticamente es muy claro en todo lo que quiere y para un jugador es lo más importante”, indicó el pampeano en declaraciones al programa Equipo F, de ESPN.

Las palabras de Mac Allister vienen después de los elogios que recibió de parte del entrenador alemán tras el encuentro. “Es un jugador súper importante para nosotros. Es un maravilloso jugador y chico. Estoy feliz que lo tengamos en Liverpool. Es un jugador realmente bueno, en la primera mitad jugó de cinco, pero sabíamos que podíamos moverlo un poco más arriba y que jugara de ocho, después a doble cinco. Su parte defensiva es buena, pese a que mucha gente dudaba. No vivimos en el país de los sueños, tuvimos un problema en esa posición y funcionó. Luego, marca este tipo de gol. Los dos mayores gritos de la temporada provienen de él. Después vino el tiro libre (pegó en el travesaño), qué locura. Qué jugador”, manifestó Klopp.

Por otra parte, Alexis se refirió al desembarco de Valentín Barco a la Premier League en el Brighton & Hove, equipo por el que pasó el jugador surgido de Argentinos Juniors. “Hablé un poco con él cuando fue a la Selección y también con Facu (Buonanotte). La gente sabe que tengo un cariño especial por Brighton, me interesa que estén bien y saber cómo están, ellos me fueron contando un poco y la verdad es que los veo bien. Con respecto al Colo lo dije que cuando pasó de Boca al Brighton que está en el lugar indicado, tiene un técnico indicado para poder seguir creciendo y afianzarse en esta liga. Después, lo físico va a venir pero va a depender solamente de él, si él se propone seguir creciendo, siendo mejor jugador todos los días, creo que no va a tener ningún problema y va a ser cien por ciento mérito de él y tiene que tener esas ganas de aprender. Lo he hablado con el técnico y con los compañeros y saben que es un buen jugador. Desde mi lado le deseo lo mejor y lo voy a estar siguiendo. Si necesita algo sabe que me puede escribir o hablar”, continuó.

Por otro lado, acerca de la apasionante definición de la Premier League en la que se encuentran el Arsenal y Manchester City entre las principales posiciones, Mac Allister contó que tiene un diálogo con Julián Álvarez, delantero del elenco que orienta Pep Guardiola.

“No tanto por mensaje, pero sí hablamos cuando nos vemos con la Selección. Está el mismo chiste de siempre: ‘Felicitaciones, ustedes ya son campeones’. La mufada que se quiere venir por un lado y por el otro, el Cuti (Romero) que se suma, pero sí, obviamente que están esas joditas, estamos en contacto y tengo muy buena relación con Juli (Álvarez). Le deseo siempre lo mejor, pero espero que esta Premier sea para nosotros. Él ya la ganó el año pasado, que nos deje un poco a nosotros también”, completó Alexis sobre las bromas con sus rivales argentinos.