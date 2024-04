“Nunca se puede descartar”: el jefe de Mercedes analiza reemplazar a Hamilton con un ex campeón del mundo que se retiró de la Fórmula 1 en 2022

Lewis Hamilton en compañía de Toto Wolff (Kenan Asyali - Pool/Getty Images)

“Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025”. La noticia deportiva del año se puede resumir en pocas palabras. La confirmación de la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1 provocó una revolución en la Máxima porque Carlos Sainz quedará libre para darle paso al británico, mientras Mercedes permanece en la búsqueda de un reemplazo y Max Verstappen tampoco está firme en Red Bull luego de un traumático inicio de año.

En medio de un contexto convulsionado, el director ejecutivo de Mercedes confirmó el achicamiento de la lista con los posibles candidatos a suceder al heptacampeón de la categoría y emblema del equipo. En la previa a lo que será este domingo el GP de Susuka, Toto Wolff fue consultado sobre si la nómina de elegibles se sitúa entre 1 y 3 alternativas. “Si”, respondió de manera escueta y, ante la repregunta sobre si podía confirmar el número exacto de favoritos al monoplaza vacante, evitó aclararlo con un “no” mencionado entre risas, según reflejó el diario español Marca.

Sin embargo, en los últimos días se coló un inesperado nombre en la discusión, debido a que Sebastian Vettel reconoció haber tenido “conversaciones” con él y dejó las puertas abiertas a un posible regreso a la competencia motora más importante del mundo. Frente a esto, Wolff sorprendió con la posibilidad de regresarlo del retiro iniciado en 2022 al tetracampeón de la F1: “Sebastian es alguien a quien nunca se puede descartar. Creo que su récord en pista es fenomenal y a veces, tomarte un descanso está bien para reevaluar lo que es importante para ti y refinar tu motivación. Como he dicho antes, no hemos tomado la decisión todavía y no es algo que planeamos hacer en las próximas semanas”.

Días atrás, Vettel, de gran paso por Red Bull, manifestó en una entrevista con Sky Sports: “Estoy hablando con Toto Wolff. No sé si eso se puede considerar hablar con Mercedes, pero sí he hablado de otras cosas”. Y añadió: “Me retiré de la Fórmula 1 para no volver, pero también dije que nunca se sabe. Así que creo que sigue en pie. Obviamente, hay cosas que extraño, principalmente la competencia. Y cosas que no extraño. La vida es muy diferente si no estás involucrado y todavía disfruto eso”. Disputó 299 Grandes Premios, con 53 victorias, 122 podios y 57 poles positions.

Sebastian Vettel cosechó cuatro títulos con Red Bull

En este sentido, Lewis Hamilton se mostró receptivo a la llegada del experimentado piloto de 36 años: “Me encantaría que Sebastian Vettel volviera. Creo que sería una opción extraordinaria para el equipo. Un piloto alemán, un ganador múltiple que tiene cuatro títulos mundiales, alguien que tiene valores extraordinarios y que seguirá llevando a este equipo hacia adelante”.

Entre las posibilidades, Max Verstappen es un nombre muy bien posicionado en la óptica de Toto Wolff. El vigente tricampeón de la Fórmula 1 ha tenido algunos cortocircuitos con Red Bull en medio de la causa que tenía involucrado a Christian Horner por “comportamiento inadecuado” a una empleada del equipo y, a pesar de tener contrato hasta 2028, nadie descarta una marcha anticipada.

Bajo este ambiente, el jefe de Mercedes brindó una entrevista anteriormente con Fox Sports Australia en la que respondió si Super Max era su primera opción: “Sí. Quiero decir, ya ves cuáles son sus niveles de rendimiento. Pero no me gustaría descartar a los demás también. Tenemos una plaza libre, la única entre los equipos punteros, a menos que Max decida irse, que entonces ya no tendremos esa plaza libre. Así que creo que lo decidiremos hacia el verano”.

De vuelta al presente, hay otros candidatos en danza porque Toto Wolff declaró en esa charla que Fernando Alonso y Carlos Sainz eran opciones, como así también el joven Andrea Kimi Antonelli, de 17 años y mucha proyección. Sin embargo, las últimas palabras del CEO de la Flecha Plateada ponen de manifiesto que algo ha cambiado en su perspectiva porque la lista se achicó a un máximo de tres nombres, que evitó precisar.

Max Verstappen junto a Toto Wolff en el GP de Abu Dhabi (Mark Thompson/Getty Images)

En consonancia, concluyó en suelo japonés: “Sé que el mercado de pilotos es muy dinámico. Algunos pilotos realmente buenos pueden firmar por otros equipos. Queremos seguir y tener estas negociaciones, para mantener las opciones abiertas. En estos momentos, es demasiado pronto para comprometernos con un piloto, ya sea alguien muy joven o muy experimentado, no quiero decir viejo. En los próximos meses nos haremos una mejor idea”.