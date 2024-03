Toto Wolff dio la lista de 4 candidatos para reemplazar a Hamilton en Mercedes y aceptó que tentará a Verstappen

Mercedes estudia a los candidatos a ocupar el lugar que dejará vacante Hamilton (Getty)

Con la partida confirmada de Lewis Hamilton de Mercedes al final de esta temporada, la escudería se enfrenta a la difícil elección de un reemplazo para uno de los asientos más codiciados en la Fórmula 1. En medio de las especulaciones que se generaron desde el anunció de la salida del británico, fue Toto Wolff, directivo del equipo, el que rompió el silencio y compartió detalles sobre el proceso de selección y los posibles candidatos en una entrevista con FOX Sports Australia.

Entre los nombres mencionados por el CEO de la Flecha Plateada , resalta el de Max Verstappen, actualmente uno de los pilotos más destacados a nivel mundial. “Sí lo es, sólo hay que mirar su rendimiento”, indicó el dirigente de la escudería alemana ante los rumores de interés en el piloto. “Pero es una de esas relaciones que debe ocurrir en un momento determinado, así que no sabemos cuándo será. Pero no quiero descartar a otros candidatos”, enfatizó, manteniendo abiertas las posibilidades de futuros fichajes.

La mirada de Mercedes también se dirige hacia España, donde dos pilotos sobresalen por su rendimiento en la pista. “Hay algunas opciones realmente interesantes para nosotros, desde un joven con un súper talento, hasta uno veterano y muy experimentado”. Dentro de esta descripción, Wolff confirmó el interés en Fernando Alonso y Carlos Sainz, destacando sus capacidades y el dilema que representa elegir entre ambos. “Por supuesto que en la mira está Alonso, que es una opción muy emocionante, y Sainz, que es un piloto muy bueno. Tenemos que elegir y no es fácil”, indicó.

A pesar de las especulaciones y el atractivo que representan estos pilotos, Wolff aseguró que no se apresurarán en tomar una decisión: “Así como la decisión de Lewis (Hamilton) nos sorprendió tan rápidamente, ahora quiero tomarme mi tiempo. Tenemos una plaza libre, la única entre los equipos punteros, a menos que Max decida irse, que entonces ya no tendremos esa plaza libre. Así que creo que lo decidiremos hacia el verano”.

Toto Wolff ya planea el 2025 de Mercedes (Reuters)

Además de estos tres destacados nombres, Wolff reveló otro candidato joven con potencial: Kimi Antonelli. “Como he dicho, dependerá mucho de Max. Aunque también tenemos un chico prometedor que no quiero presionarlo demasiado, pero parece que tiene potencial para ser uno de los mejores”, compartió. Con esto, Mercedes destaca su interés en fomentar talento emergente para introducirlos en la Máxima. Sin embargo, remarcó: “No queremos precipitarnos y ponerlo al volante de un Fórmula 1 a los 18 años. Entonces si no es él para Mercedes, tenemos un par de opciones más para que podemos utilizar”.

“Es una elección difícil porque no hay un criterio claro para uno y todo apunta al otro. Sólo quiero dar un paso atrás y simplemente supervisar la situación. Algunos de los chicos mencionados pueden fichar por otros equipos y por eso estoy simplemente mirándolo”, concluyó Toto Wolff sobre la incertidumbre que rodea al monoplaza que dejará libre el siete veces campeón de la F1.

Cabe destacar que, en el caso de que no se llegara a concretar el traspaso del piloto neerlandés, quien ocuparía el primer monoplaza de la escudería, George Rusell se posiciona como el gran proyecto de Mercedes sin Hamilton para acabar con el dominio de Red Bull.