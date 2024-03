Las 3 razones por la que Lionel Messi fue desafectado del encuentro entre Inter Miami y CF Montreal por la MLS

Lionel Messi fue desafectado para el encuentro entre Inter Miami y FC Montreal por la MLS (EFE/Phillip Kim)

Lionel Messi no fue convocado para el encuentro que Inter Miami afrontará ante CF Montreal por una nueva jornada de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Si bien la noticia causó sorpresa, hay al menos tres motivos por los cuales el entrenador Gerardo Martino decidió desafectar al capitán argentino del partido correspondiente a la cuarta fecha de la MLS. Las Garzas lideran la Zona A con siete puntos, mismas unidades que Toronto FC, Columbus Crew y New York RB.

1. El durísimo planchazo.

No caben dudas de que uno de los motivos más importantes fue la fuerte infracción que recibió en el último encuentro ante Nashville SC y que preocupó a todos. Messi fue impactado por un planchazo a la altura de la canilla, que le torció el tobillo y rodilla izquierda. Si bien, La Pulga pudo continuar el partido, las alarmas se encendieron y por la proximidad del partido lo mejor fue preservarlo para que termine de la mejor manera su recuperación.

2. Los trabajos especiales en el isquiotibial derecho.

No es una lesión, pero sí una molestia que se le ha vuelto crónica al capitán argentino. Esa zona de la pierna derecha, por una lastimadura que tardó en cicatrizar y cada tanto le trae inconvenientes, suele ser un tema a tratar recurrente en cada uno de los partidos. De hecho, apenas comenzado el último partido ante Nashville SC hubo imágenes en las que se lo pudo ver a Messi recibir masajes en esa zona. Al igual que el punto anterior, La Pulga pudo continuar sin inconvenientes, pero no deja de ser una señal constante de alarma frente a la cercanía que hay entre un encuentro y otro para que no se genere un daño mayor en su físico.

Messi recibe masajes en el isquiotibial derecho en un encuentro de Inter Miami (X)

3. El trascendental juego del miércoles.

El tercer y último punto -no menor- es por la revancha que tendrá Inter Miami por la Concachampions. El pasado jueves, Las Garzas lograron un empate de manera agónica 2-2 (Lionel Messi y Luis Suárez, los autores) y ahora recibirán en casa a Nashville SC con la tranquilidad de que los dos goles convertidos de visitante tendrán un plus en caso de empate. Es decir que si el juego termina igualado 0-0 ó 1-1, los comandados por el argentino avanzarán a los cuartos de final del prestigioso certamen internacional que brinda un boleto al próximo Mundial de Clubes. Por este mismo motivo, Gerardo Martino hizo descansar a varias de sus figuras, como por ejemplo Luis Suárez quien salió desde el banco de los relevos.