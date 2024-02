Las perlitas de una nueva presentación de Messi en la MLS: del extraño cartel que le dedicaron a la visita de una leyenda del deporte

El cartel más extraño que le dedicaron a Messi

Como ocurre con cada partido de Lionel Messi en Estados Unidos, su sola presencia representa un hito en sí. Y la visita de Inter Miami a Los Ángeles Galaxy, el ex equipo de David Beckham, no fue la excepción. Los fanáticos hacen lo imposible por seguir la revolución que está encabezando el argentino en la Major League Soccer. Quedó claro con la imagen de un aficionado, que lo explicó directamente en una pancarta.

Te puede interesar: Es argentino, jugó dos Mundiales, hace cinco años trabajaba “cubierto de lodo en una zanja” y hoy será el DT del rival del Inter Miami de Messi en la MLS

“Vendí mi auto para ver a Messi con Suárez, Busi (Busquets) y Alba. Por favor, denme su camiseta”, contó el fan, con la esperanza de recibir el esperado souvenir, en uno de los carteles más extraños que le dedicaron a la Pulga en su carrera.

El partido significó un reencuentro con un ex compañero en el Barcelona: Riqui Puig, N° 10 de los Galaxy, formado en La Masía como Leo. En el túnel, antes de acceder al césped, Busquets fue el primero en abrazarlo. Luego siguió Jordi Alba y, en medio de una maraña de jóvenes que quería saludarlo o tocarlo, llegó Messi. Los cuatro intercambiaron algunas palabras hasta volver, por 90 minutos, al rol de rivales.

El saludo de Riqui Puig con Messi, Suarez, Busquets y Jordi Alba

Y en el estadio hubo visitas de lujo. Una, la de la basquetbolista Diana Taurasi, la estrella de la WNBA, que es hija de argentinos. Y un viejo conocido del astro ex Barcelona y PSG, campeón del mundo con Argentina en Qatar: Novak Djokovic. El N° 1 del ranking ATP se sentó a la altura del campo de juego y desde allí disfrutó del match.

Te puede interesar: “Esto fue una locura”: la eufórica reacción de Will Smith tras saludar a Lionel Messi en el triunfo del Inter Miami

No es la primera vez que Leo se cruza con Nole. En agosto del 2023, el propio Djokovic contó los detalles de los dos encuentros que habían mantenido hasta entonces: “Messi es un fenómeno. La primera vez que lo he encontrado a Lionel fue antes de Roland Garros y yo fui a ver un partido del París Saint-Germain (PSG). La segunda vez fue ahora, en Nueva York. Hablamos 15 minutos, de la familia, todo de la vida. Me gustaría volver a encontrarlo para hablar del deporte por su mentalidad. Es un campeón enorme. Tengo mucho respeto por él”.

La foto que había posteado Djokovic del encuentro

En el inicio de la MLS, la gran noticia fue la aparición de la estrella de Hollywood Will Smith, quien pasó a integrar la lista de celebridades que se movilizaron para poder ser testigos de una aparición de Messi. mencionados Lebron James, Serena Williams, Leonardo Di Caprio, Kim Kardashian, Selena Gomez, Tom Brady, Will Ferrell, Owen Wilson o el príncipe Harry son algunos de los que ya pudieron disfrutar al deportista favorito de Estados Unidos en la actualidad.

Te puede interesar: Salió a la luz por qué Lionel Messi ingresó al estadio del Inter Miami con una camiseta de la selección argentina

Y ahora se dieron el gusto el serbio y Taurasi, entre las celebrities captadas por la transmisión. El sábado, en el DRV PNK Stadium, en ocasión del clásico del sol frente a Orlando City, tendrán una nueva oportunidad de vivir de cerca la “experiencia Messi”.