La encendida discusión entre Morena Beltrán y Oscar Ruggeri sobre la postura de Boca en el empate ante River: “Se fueron todos contentos”

La discusión entre Oscar Ruggeri y Morena Beltrán por el Superclásico

La fecha de los clásicos de la Copa de la Liga ofreció un entretenido empate 1-1 entre River y Boca en el Monumental. El Millonario empujó y se puso en ventaja a través de un gol de Pablo Solari, mientras que el Xeneize, que levantó su nivel en la segunda porción de cada tiempo, igualó a través del desborde de Lautaro Blanco y el toque de Cristian Medina.

Te puede interesar: El dardo de Pablo Solari a Boca tras marcar el gol de River en el Superclásico

Tras el encuentro, se dio una batalla dialéctica entre algunos futbolistas y los entrenadores. El citado Solari, por caso, señaló: “Nos vamos con sabor a poco porque fue un partido en el que no patearon nunca y nos marcaron un gol en la única que llegaron”. Martín Demichelis, orientador de la Banda, profundizó el concepto: ”Si yo, como entrenador de River, termino el partido con siete defensores seguramente no esté respetando la historia del club. Siempre queremos ser protagonistas. Nosotros contentos con el empate no estamos”.

Y Diego Martínez, DT de La Ribera, se defendió: “Lo podríamos haber ganado. Desde el rendimiento del equipo, merecemos tener más puntos de los que tenemos”. Y esa puja sobre las posturas de uno y otro lado de coló hasta en el duelo entre Chiquito Romero y Miguel Borja, cuando el delantero colombiano acusó al arquero de hacer tiempo.

Te puede interesar: Dos jugadores clave de Boca se entrenaron de manera diferenciada y encendieron las alarmas en la previa del Superclásico ante River

En ese contexto, el debate se trasladó al estudio de F90, programa de ESPN. Allí, Oscar Ruggeri, quien jugó en ambas escuadras, y la periodista Morena Beltrán (además pareja de Lucas Blondel, jugador boquense), se enfrascaron en una discusión con el Superclásico en el foco. “En ningún momento me pareció que para Boca sea una proeza empatar en el Monumental, ni mucho menos. Lo que pasa es que, a comparación de los planteos que Boca venía haciendo en el Monumental, cambió la cara. A mí me pareció un partido parejo, en ningún momento me pareció ni superior Boca, ni superior River. Sí River, en el inicio del primer tiempo, y en el inicio del segundo tiempo, fue mejor”, hizo su radiografía la analista.

* Las principales alternativas del Superclásico disputado en Núñez

Te puede interesar: Fue guardavidas y le salvó la vida a un futbolista en medio de un partido: la historia de Yael Falcón Pérez, el árbitro del Superclásico

“Morena, cambió la cara porque empataron. Tienen que mejorar mucho, tienen que jugar mejor”, toreó el campeón del mundo con la selección argentina en México 86. “No, Oscar, no. Porque no se metió atrás. Boca, con Almirón, se metió atrás en la cancha de River. Y no empató de milagro. Ayer Boca no se metió atrás, vos ves los números del partido y prácticamente la posesión se la compartieron, en tiros al arco...”, refutó Beltrán.

“Pero eso de la posesión, terminá Morena con eso...”, insistió el Cabezón. “Pero es difícil sacarle la pelota a River en el Monumental”, insistió la periodista. “Terminá Morena con eso, yo te doy la pelota, y te la dejo ahí... La tenés vos, una hora y no patean al arco. Y dicen ‘no, tuvo la posesión’. Con eso que dicen ‘no, la posesión, la zona caliente’... Hay que ganar... Hay que ganar...”, replicó el ex zaguero.

Allí el ida y vuelta se intensificó. “Ese es tu pensamiento”, tomó distancia Morena. “Si vos ganás, vas mejorando después en la semana, ganás el otro, te acostumbrás a ganar, y empezás a jugar mejor. Empató el partido, están todos contentos”, volvió Ruggeri. “¿Quién habla de eso?”, inquirió Beltrán. “Los de Boca, se fueron todos contentos”, azotó el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente, que concluyó: “Sí, sí, lo vi a Riquelme cuando pasó, se iba riendo”.