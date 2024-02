La reacción de Eliana Guercio tras el chispazo entre Chiquito Romero y Miguel Borja en el final del Superclásico

En el final del Superclásico que River Plate y Boca Juniors igualaron 1-1 en el Estadio Monumental, hubo un cruce entre el arquero Xeneize, Sergio Romero, y el delantero Millonario, Miguel Borja, quien acusó al ex mundialista de hacer tiempo. Chiquito se lo tomó tranquilo e incluso sonrió pese a la tensión de su rival. Pero fue la esposa del guardameta, Eliana Guercio, quien opinó del tema en sus redes sociales.

A los 47 minutos del complemento Facundo Colidio le puso un gran pase al juvenil Franco Mastantuono, cuyo remate de derecha se fue por arriba dcel travesaño. Romero se dispuso a hacer el saque de meta, pero Borja se le acercó y le recriminó que estaba haciendo tiempo. “Acá jugá. Jugás en Boca, mirá tu escudo, ¡jugá!”, se le puede leer en los labios al colombiano en una toma que captada por ESPN.

Chiquito mantuvo la tranquilidad y sonrió. De hecho el árbitro Yael Falcón Pérez no intervino. Cuando Romero se dispuso a rematar, Borja siguió con su malestar y luego discutió con Ezequiel Fernández, quien se tapó la boca. El colombiano le respondió “acá jugá, jugá, vos sabés, vos sabés”.

El primer posteo de Eliana Guercio (@ElianaGuercio)

El juego siguió detenido y Falcón Pérez retiró una botella de plástico chica que le tiraron a Romero, quien no tuvo consecuencias. Mientras que en la álgida charla entre Borja y Equi se metió Cristian Lema para separar. Luego se terminó el partido.

El asunto no quedó ahí, ya que Eliana Guercio, la pareja de Romero, se expresó en sus redes sociales al respecto. En su cuenta de X (ex Twitter) escribió, “¿quién sos?”, en referencia a Borja. Luego agregó cuatro letras B en mayúscula junto a ocho emojis de risas y llantos. Y agregó sobre su marido “así se ríe mi rey”.

Más tarde, la modelo y conductora posteó una historia en su cuenta de Instagram en la que incluyó una captura del diálogo entre Romero y Borja, su posteo en la otra red social y puso sobre su esposo “sos el mejor. Así con esa sonrisa demostrás la gran persona que sos”.

La historia de Eliana Guercio en Instagram (@elianaguercio12)

Guercio recibió comentarios en sus redes sociales y en X le respondió a un usuario e hizo alusión a la final de la Copa Libertadores de 2018. “En Madrid no estuvimos, BB. Tendrías que agradecerlo”, escribió. Mientras que en otra historia de Instagram volvió a defender a Chiquito, aunque no quedó claro a quien le respondió porque no incluyó a otro usuario: “Te hizo llegar a una final, ¡gil! ¿Qué más querés, que haga goles? Es arquero BB. Andá a laburar. Levantate a las 6, todos los días. Después hablá”. Acto seguido publicó otra historia: “Más feliz no puedo estar. Andá a laburar”.

Cabe recordar que Guercio es confesa hincha de Boca Juniors y según reveló su marido fue clave para que viniera a jugar al club de la Ribera.

Este domingo River Plate y Boca Juniors igualaron 1-1 por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. El local se puso en ventaja con el tanto de Pablo Solari, que pudo definir tras una primera intervención de Romero que dio rebote. Luego el visitante igualó de la mano de Cristian Medina.