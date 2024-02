Luciano Sánchez fue a ver a Argentinos tras las dos operaciones que atravesó: cómo está a seis meses de la lesión que sufrió tras el pisotón de Marcelo

Luciano Sánchez apareció para ver a Argentinos Juniors con una gran cicatriz en su pierna

Argentinos Juniors logró una esperada victoria por 2-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Diego Armando Maradona y le dio una necesaria alegría a los fanáticos que fueron a ver el partido. El Bicho vivió una jornada alegre por el regreso de Luciano Gondou del Preolímpico Sub 23 donde anotó el tanto de la clasificación contra Brasil, el retorno de un futbolista de la casa como Ezequiel Ham con los colores de la Lepra mendocina y la aparición de Luciano Sánchez cerca de los bancos en plena recuperación de la fractura generada por un pisotón de Marcelo.

El 1 de agosto de 2023 el fútbol continental vivió horas estremecedoras ante las imágenes de la escalofriante lesión del lateral cuando el brasileño apoyó todo el peso de su cuerpo sin querer en su rodilla izquierda. El duelo, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, atravesó minutos de drama por las lágrimas del histórico futbolista del Real Madrid al dimensionar el daño que le generó a Cheche en una salida por abajo del Fluminense. Poco más de seis meses después, Sánchez apareció en la cancha de Argentinos.

En el minuto 3 de partido frente a Independiente Rivadavia, la transmisión enfocó a Luciano apoyado en uno de los postes a un costado del campo de juego y la cámara se detuvo para mostrar tanto su pierna con una férula como la enorme cicatriz que le quedó producto de las dos operaciones que tuvo que enfrentar hasta el momento. En ese instante realizó un leve movimiento que muestra el trabajo que está haciendo para recuperar toda la flexibilidad en esa parte de su cuerpo.

La impresionante cicatriz de Luciano Sánchez (Foto: Captura)

El futbolista ya había estado presente en la victoria 2-0 frente a Deportivo Riestra el pasado 31 de enero y dio una actualización de su recuperación. “Estoy bien. Llevo dos meses de la última operación que fue de cruzados. Como no se podía hacer todo en la misma operación, se sabía que iban a ser dos. Se especula que entre seis y ocho meses se necesita para recuperar esa cirugía. Yo tengo fe que capaz para mitad de año o un poco más, de que voy a poder estar volviendo”, explicó en charla con el medio partidario Argentinos Pasión.

El defensor aprovechó para dar detalles de cómo vive la rutina: “Por suerte estamos volviendo a la normalidad, ya estoy manejando y empezando a caminar. Quiero arrancar a hacer muchas cosas más y estoy contento por eso. De a poquito vamos contento con cada pasito diario sin pensar tanto en el futuro sino en el día a día”.

Hay que recordar que el 30 de noviembre del 2023 el Bicho informó los detalles de esa intervención quirúrgica: “Se realizó con éxito el segundo tiempo quirúrgico en rodilla izquierda. En dicha cirugía se efectuó Plástica de Ligamento Cruzado Anterior y Posterior. Al día de la fecha continúa con su rehabilitación evolucionando favorablemente”. Semanas antes, el 21 de agosto, pasó por primera vez por el quirófano: “Fue intervenido quirúrgicamente por luxación traumática de rodilla izquierda. Se realizó la Reconstrucción Ligamentaria a cargo del cuerpo médico del club y Reparación de Nervio Peróneo”.

Luciano Sánchez actualmente tiene 30 años y contrato vigente con Argentinos Juniors hasta el 31 de diciembre 2026. Es una realidad que el Bicho de La Paternal acompañará al futbolista en la totalidad de la recuperación y los hinchas esperan con ansias su regreso al campo de juego.

Cuando ocurrió el hecho, el jefe médico de la AFA y uno de los coordinadores del departamento médico de la Conmebol, quien se encontraba en una de las tribunas de la cancha de Argentinos Juniors, habló sobre lo sucedido. “Arranqué en el deporte en el año 82 y llevo más de 30 años en el fútbol, y esta es la lesión más impactante que me tocó vivir de cerca, fue terrible. Una lesión que, la verdad, en el fútbol no vi nunca y no creo que muchos médicos del fútbol hayan visto este tipo de lesión. La preocupación en el momento era que no tenga un componente vascular nervioso, que con eso sí se puede correr peligro hasta su miembro inferior. Por suerte no tiene ni lesión vascular ni nerviosa, sí articular muy importante, porque tiene roto el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y el córner posterior externo”, expresó por entonces Donato Tucho Villani.