El médico de AFA dio detalles de la lesión de Luciano Sánchez en Argentinos-Fluminense y explicó cuál fue el mayor riesgo que corrió el futbolista

Donato Villani dio detalles de la lesion de Sanchez

Argentinos Juniors igualó 1 a 1 con Fluminense en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Bicho abrió el marcador mediante Gabriel Ávalos, mientras que Xavier niveló las acciones a poco del final. Sin embargo, la principal preocupación pasa por la salud de Luciano Sánchez, a quien se le trabó la pierna izquierda cuando intentaba quitarle el balón a Marcelo y, tras un pisotón involuntario del histórico lateral brasileño Marcelo, sufrió una gravísima lesión.

Uno de los que brindó detalles a lo acontecido en el campo de juego fue Donato Tucho Villani, jefe médico de la AFA y uno de los coordinadores del departamento médico de la Conmebol, quien se encontraba en una de las tribunas de la cancha de Argentinos Juniors por su rol en el ente continental.

“Arranqué en el deporte en el año 82 y llevo más de 30 años en el fútbol, y esta es la lesión más impactante que me tocó vivir de cerca, porque justo fue del lado del banco, fue terrible. Una lesión, que la verdad, en el fútbol no vi nunca y no creo que muchos médicos del fútbol hayan visto este tipo de lesión”, comenzó su relato el doctor en diálogo con TyC Sports.

La escalofriante lesión de Luciano Sánchez que le produjo Marcelo en el duelo entre Argentinos y Fluminense

Al ser consultado sobre lo que provocó esta atípica lesión en el mundo del fútbol, explicó: “La vi en el momento porque Marcelo sale jugando de una manera maravillosa, me llamó la atención. Pero se ve en el momento. Fue un mecanismo que no se da nunca. Porque más allá de la presión del pie de Marcelo, tiene que haber otros componentes, una rotación, una flexión de la rodilla... Para que eso suceda no solo alcanza con el pie de Marcelo. Se dieron todas en ese instante, por eso se produjo la luxación”. Y luego, añadió: “Esta no es una lesión que se produce por el traumatismo directo. Con el pie de Marcelo lo que se pudo haber hecho es una fractura de tobillo, de tibia. Pero para una luxación de rodilla tiene que intervenir otros factores. Chocaron todos los planetas al mismo momento”.

“Esta es una lesión, que gracias a Dios a la hora ya estaba estudiada, porque el cuerpo médico de Argentinos, más la relación de AFA con el Finochietto, puede ser terriblemente grave porque puede traer lesiones vasculares y nerviosas. La preocupación en el momento era que no tenga un componente vascular nervioso, que con eso sí se puede correr peligro hasta su miembro inferior. Por suerte no tiene ni lesión vascular ni nerviosa, sí articular muy importante, porque tiene roto el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y el córner posterior externo”.

El lamento de Marcelo tras la lesión a Luciano Sánchez (Foto Baires)

Previamente, se había manifestado públicamente Alejandro Roncoroni, secretario general de Argentinos Juniors y que además es médico. “Es una luxación completa de rodilla. Para hablar en criollo, para que la gente pueda entender, que es más fácil que dar cosas técnicas: es prácticamente una separación de lo que es el fémur, de la tibia y el peroné, de lo que es la articulación de la rodilla. Sin un compromiso vascular, por suerte. Estudiándolo hacia el final de la noche hemos podido verlo. Tampoco de fractura. Hay rotura completa del cruzado anterior, del lateral externo, parte del rotuliano, parte del cruzado posterior… Hay que hacer una reconstrucción quirúrgica, para poder reconstruir esto y la recuperación es de entre 10 y 12 meses con suerte, si todo sale bien. Una luxación es algo que se salió completamente de su lugar. Se rompieron todos esos ligamentos y habrá que reconstruirlos”, comentó.

